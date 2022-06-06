Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Yaz döneminde artan araç kiralama talepleri fırsatçıları harekete geçirdi. Bilindik araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar vatandaşlarda ödeme aldıktan sonra sırra kadem basıyor. Birçok tüketici bu sitelerin mağduru oluyor. Sosyal medya ve tüketici derneklerine şikâyetler yağıyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de bu yöntemi kullanarak dolandırıcılık yapan 40 kişilik bir çete çökertildi. Büyük internet sitelerini bire bir kopyalayan dolandırıcılar şirket gibi kurumsal telefon numaraları oluşturuyor. Siteye girip kiralanacak aracı seçtikten sonra çağrı merkezinden bir telefon geliyor. Arayan kişi kimlik bilgilerinizi alarak bir hesap numarası paylaşıyor. Ödemenin yarısı veya tamamını talep ederek bir adres istiyor ve aracı göndereceğini söylüyor. Ancak ödeme yapıldıktan sonra telefonlara cevap verilmiyor. Mağdur olan kişi mahkemeye başvursa dahi dava süreci uzun sürüyor. Yalnızca bir internet sitesi olması nedeniyle, emniyet ekiplerinin dolandırıcılara ulaşması bir hayli zor oluyor. Geride ise binlerce mağdur edilmiş tüketiciler kalıyor.

POLİS ‘ÇOK MAĞDUR VAR’ DEDİ

Taklit edilen ünlü oto kiralama sitesi üzerinden araç kiralayan bir mağdur, yaşadıklarını şöyle anlattı: İnternet üzerinden İzmir Bornova bölgesinden araç kiralamak internette araştırma yaptım. Karşıma herkesin bildiğioto kiralama sitesi çıktı. Siteden seçtiğim araç beni müşteri temsilcisinin WhatsApp iletişim hattına yönlendirdi. Sonra kendisiyle istenilen teslim adresi ve ehliyetimi paylaştım. Ücret ve depozito için gönderdikleri hesaba 2.190 TL havale yaptım. Sonrasında aracı alacağım adresi tekrar teyit etmek maksadıyla kendilerine ulaşmaya çalıştım. Ancak ulaşamadım. Siteye kontrol amaçlı tekrar girdim. Kendisiyle iletişime geçtiğim sözde müşteri temsilcisinin ne numarasına ne de ismine ulaştım. Ayrıca e-Devlet üzerinden benimle paylaştıkları şirketin vergi numarasını sorguladım. Ancak paylaştıkları vergi numarasıyla hesabına para gönderdiğim şirket yetkilisinin isimleri uyuşmuyordu. Polise giderek ifade verdim ancak bu şekilde çok mağdur olduğunu ve bir sonuç alamayacağımı söylediler.

‘NUMARAM ENGELLENDİ’

Bir başka mağdur ise yaşadığı durumu şöyle anlattı: Geçen hafta ünlü oto kiralama sitesi üzerinden araç kiralamak istedim. Aracımı seçtikten sonra ödeme bilgileri kısmından kredi kartımı girdim ve 2.400 TL ödeme çekildi. Ardından aracı iş yerime göndereceklerini söylediler. Araç gelmeyince aramaya başladım ancak cevap alamadım. Sonrasında numaramı engellediler.

ARAÇ KİRALADI HAYATI KARARDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden Emre Tirrun, 2015 yılında üniversite eğitimi almak için gittiği Denizli'de bir günlüğüne otomobil kiraladı. Tirrun'un, otomobili teslim alırken iddiaya göre imzaladığı boş senet nedeniyle hayatı karardı. Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirrun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 80 bin TL faiziyle birlikte 140 bin TL'lik borçla icraya verildi. Tirrun suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Emre Tirrun "Üniversite döneminde 80-90 liralık bir günlük araç kiraladım. Otomobili sağ salim teslim ettim. Aradan 6 yıl geçtikten sonra telefonuma gelen mesajla şoke oldum. Kimseye borcum yoktur. Zor şartlarda okuyan biriydim. 2021 yılı ekim ayına doğru hakkımda düzenlenen 140 bin TL'lik senet nedeniyle tüm hesaplarıma, üzerimdeki arabama haciz koyuldu” açıklamasında bulundu.

Sahtekârların yeni tuzağı kiralık villa Hacker’lar, Muğla ve Antalya'da villa kiralayan bir firmanın internet sitesine sızdı. Dolandırıcılar, sahte kampanya mesajları atarak vatandaşı tuzağa çekiyor.