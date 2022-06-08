Türkiye Gazetesi

Sigorta poliçesi, Türkiye'deki tedavi dönemini kapsayacak şekilde, sadece ülkede gerçekleştirilecek tedavilere ve sadece Türkiye'ye yönelik seyahatlere yönelik olarak düzenlenecek. Oranı yüzde 70 olarak belirleneni desteğe ilişkin ödeme, hastanın sağlık kuruluşunda tedavisini müteakip yapılacak. Destek üst limiti ise yılda 2,4 milyon lira olacak. İstihdam desteği, sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının istihdam ettiği personel için yüzde 60 oranında verilecek. Türk Sağlık Turizm Derneği Başkanı Dr. Servet Terziler, sağlık turizminde Türkiye'nin dünyanın çekim merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, 5 milyar dolarlık ihracat hedefine kısa sürede ulaşılabileceklerini söyledi.

Sağlık sistemimize birçok ülke talip: e-Nabız ihraç aşamasında Türkiye’nin dijital sağlık altyapısı, Avrupa’ya ilham olmaya devam ediyor. Ülkemizin ödüllü uygulaması e-Nabız sisteminin diğer ülkeler tarafından takip edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, “e-Nabız ile Birleşmiş Milletler inisiyatifinde dünya çapında en iyi sağlık uygulaması ödülünü aldık” dedi. Birinci, e-Nabız’ın dijital sağlık alanında ülkemiz adına yüksek teknoloji bir ürün olarak ihraç edilme aşamasında olduğunu belirtti.