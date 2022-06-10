Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın doları düşürmek ve enflasyonla mücadele etmek için dün akşamdan itibaren açıklanacağını duyurduğu yeni ekonomi pakette detaylar netleşiyor. BDDK'nın tüketici kredilerine vade sınırı getirmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu'da adım attı. SPK yurt dışından sermaye getiren şirketlere kolaylık sağlayacak düzenlemeye gitti.Buna göre söz konusu şirketlerden alınan ücretlerden indirilecek.

SPK'nın açıklaması şöyle;

"Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında;

Yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek,

Şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidilmiştir.

Buna göre;

1) Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde;

a) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %20’sine tekabül etmesi durumunda %50 oranında indirime gidilmesine,

b) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %40’ına tekabül etmesi durumunda %90 oranında indirime gidilmesine,

c) Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına,

2) Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirime gidilmesine,

3) Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir."

BDDK duyurdu: Tüketici kredilerine vade sınırı Yeni ekonomi paketinin açıklanmasının ardından bir açıklama da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi. BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Kredi kartı asgari ödemeleri yüzde 20 ve yüzde 40 ile sınırlandırıldı.

Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı: Devlet İç Borçlanma Senedi Ekonomide atılacak yeni adımlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi toplama işlemlerinin 15 Haziran tarihinden itibaren gerçekleşeceğini duyurdu. Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak.