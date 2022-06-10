Türkiye Gazetesi

ABD enflasyon verileri bugün açıklanacak. Piyasaların gözü ise kritik kararda. Fed’in alacağı kararlar ve yapacağı açıklamalar yatırımcıların ilgi alanını belirleyecek. Peki ABD enflasyon yüksek çıkarsa dolar ne olur? Dolar, altın yükselir mi? ABD enflasyonu yüksek açıklanırsa dolara etkisi nasıl olur? Dolar fiyatı artar mı? Kritik veri ne zaman duyurulacak?

ABD MAYIS AYI ENFLASYONU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'den gelecek Mayıs ayı enflasyon verileri merakla bekleniyor. Yatırımcıların enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerini şekillendiren her türlü veri ve gelişmeye duyarlılığı sürerken, saat 15.30'da açıklanacak ABD'nin mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi küresel çapta risk iştahı azaldı.

ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Enflasyonun beklentilerin üzerinde çıkması durumunda Fed sıkılaşma sürecini daha agresif yürütebilir. Bu da piyasalardaki birçok aracı etkileyebilir.

ABD ENFLASYONU YÜKSEK ÇIKARSA DOLAR KURUNDA NE OLUR?

ABD'den gelecek olumlu gelşmeler küresel ekonomiyi ve dolar üzerinde olan baskıyı bir miktar kırabilir. Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyor. FED'in faiz artırımı tutumu gelecek olan enflasyon verilerine göre yeniden şekillenebilir. FED son aylarda peş peşe faiz artırımına gitmişti.

ABD ENFLASYON YÜKSEK ÇIKARSA ALTIN VE DOLAR NASIL TEPKİ VERİR?

ABD'den beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi açıklanması FED'in faiz artırımı silahına daha sıkı sarılmasına neden olacaktır. Sıkı para politikasına dönüş dövizin bir miktar değerlenmesine neden olabilir. Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. Yatırımcıların enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmadığını sorgulayacağı ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kiralık evde zam çıkmazı: Enflasyonun değil, TÜFE'nin de altında açıklandı Kira zamlarına uygulanacak olan yüzde 25 sınır, ev sahibi ve kiracılar arasındaki davaların artmasına neden olacak. Sektör temsilcileri tek geliri kira olan hane sayısının 2,5 milyon olduğunu belirterek "Kira geliri ile kredi ödeyen de var. Ayrıca yüzde 39’luk TÜFE oranına bile uymayan, yüzde 25’i hiç dinlemez. Problem iyice büyüyecek" diyor.

Hem büyüdü, hem de çalışanını enflasyona karşı korudu: Kalekim, ara zammı temmuzdan mayısa çekti Kale Grubu iştiraklerinden Kalekim AŞ; pandemi, enerji krizi ve tedarik sorunlarının gölgesinde geçen 2021’i hedeflerinin üstünde tamamlarken, çalışanını da unutmadı.

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yoğun çaba sarfediyoruz Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon karşısında asgari ücretlileri ve sabit gelirlileri ezdirmemek için yoğun çaba harcadıklarını bildirdi. Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz." dedi.