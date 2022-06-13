Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Geri dönüşümün artırılmasıyla hem sanayinin ihtiyacı olan ham madde, bu alandaki ithalatın da önüne geçiyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 14,7 milyon ton atık ithal edildi. Bu atıkların 12,7 milyon tonu metal, 685 bin tonu plastik, 1,2 tonu kâğıt, 54 bin 500 tonu ise camlardan oluştu ve ham maddenin tamamı ham madde olarak kullanıldı. Bu çerçevede Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başlayan kurum, kuruluş ve işletme sayısı 140 bine ulaştı. Ülke genelinde 15,5 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi. Sıfır Atık Projesi’yle 2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2020’de yüzde 22,4, 2021’de ise yüzde 25’e yükseltilirken, 2023 yılı hedefi ise yüzde 35 olarak belirlendi. Bu proje sayesinde de ithal atıktaki gibi ciddi geri dönüşüm sağlandı. 16,5 milyon ton kâğıt ve karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon ton metal ve 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24,2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Böylece atıklardan sağlanan ekonomik kazanç ise 30 milyar lira oldu. Ayrıca, 3 milyon ton sera gazı salınımının önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı.

Sıfır Atık Projesi dünya markası Emine Erdoğan, beş yıl önce başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni anlattı: Hayallerimin ötesine geçti, bir dünya markası hâline geldi. 2,44 milyar lira tasarruf edildi. Lider eşleriyle diplomasi başlattık. Birçok ülke de uygulamak için temasa geçti. Aldığımız ödüller bizim değil, çocuklarımızın.

Kablodan tablo çıktı: İstanbul Havalimanı'nda sıfır atık sergisi İstanbul Havalimanı'ndaki plastik kutu, poşet gibi atıklar sanata dönüştü. Kablolardan yapılan portre görenleri hayran bıraktı.