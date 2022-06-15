Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 9 Temmuz'a kadar kurbanlıklarını seçmek isteyenler yavaş yavaş kurban pazarlarının yolunu tutmaya başladı. 2022 güncel kurban fiyatları, önceki senelere göre artış gösterirken vatandaşlar en uygun kurbanlık nereden alınır, büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları 2022 gibi konuları araştırıyor. Şehirlerde kurulan kurban pazarlarından ise farklı farklı fiyatlar geliyor.

KURBANLIKLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Denizli’de de yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Besiciler hayvanlarını satmak için çevre bölgelerden gelip pazarlarda yerini alıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan pazarlıklar akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 1500 liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 10 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Birçok besici ise artan hayvan fiyatlarının maliyetlerden kaynaklandığını belirtiyor. Kurban Bayramı öncesi besiciler, küçükbaş hayvanların canlı olarak 45-50 TL, büyükbaş hayvanlarında 50-60 TL olduğunu açıkladı.

YEMDEKİ ARTIŞ HAYVAN FİYATLARINA YANSIDI

Bu yıl yem fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak hayvan fiyatlarında da artış olduğunu ifade eden hayvan yetiştiricisi Süleyman Aykaç "Yem fiyatlarında yaşanan yükselmelere rağmen biz vatandaşlarımızın kurban kesmelerini sağlamak amacıyla fiyatları normal seviyelerde tutuyoruz. Bu yıl canlı olarak küçükbaş hayvanların kilo fiyatı 45-50 TL, büyükbaş hayvanların da canlı kilosu 50-60 TL’dir. Besicilik yapmak gerçekten de zorlaştı. Ama bu işten ekmek yiyoruz. Esas amacımız isteyen tüm vatandaşlarımızın kurban kesmelerini sağlamaktır. Allah herkese kurban kesebilmeyi nasip etsin" dedi.



Kurbanlıkların fiyatları illere göre değişirken, özellikle büyükşehirlerde büyükbaşların fiyatları 50 bin lirayı buluyor.

ORDU'DA FİYATLAR 15-45 BİN TL ARASI

Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kala Ordu'da da ilk kurbanlıklar satılmaya başlandı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık telaşı yaşarken, fiyatların geçen seneye göre zamlı olduğu görüldü. Altınordu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapan besiciler, şimdiden hayvanlarını satmaya başladıklarını belirterek, fiyatların kilogram başına 110-120 TL olduğunu belirtti.

Yıllardır kurbanlık hayvan satışı yapan Aydın Ergün, "Kurban satışlarımız Allah bereket versin çok güzel. Şu anda pazarlarda kilogram fiyatları 110-120 TL civarında tahmin ediliyor. 15 bin TL’den başlayıp 45 bin TL’ye kadar hayvan bulunabiliyor. Şu an bizim 50 bin TL’ye sattığımız kurbanlıklar var. Müşterilerimiz sipariş üzerine telefon açıyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 30 tane satış yaptık, Allah nasip ederse 100 civarında satış yapmayı planlıyoruz" dedi.

İnsanların kurbanlık hayvan alımlarını son güne bırakmamaları gerektiğini kaydeden Ergün, "Erken alırlarsa bir günde ibadetlerini halledip bayramlarını yaparlar. Kurbanlık alırken insanlar hayvanların sağlık durumlarına ve kapak atıp atmadığına baksınlar, bildikleri ve güvendikleri yerlerden hayvanlarını alsınlar" diye konuştu.

Kurban fiyatları 2022 il il belli oldu: En düşük küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları yavaş yavaş belli oluyor. Çadırları kurmak için geri sayıma geçen besiciler, büyükbaş kurban fiyatları ve küçükbaş kurban fiyatlarının bu sene geçen seneye göre daha fazla olduğunu, pazarlıkların ise daha sıkı olduğunu ifade ediyorlar. Vatandaşlar güncel kurbanlık fiyatlarına bakarak karar vermeye çalışıyorlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurbanlık fiyatları ne kadar? İl il liste belli oldu. Son olarak Çorum'da 1,3 tonluk boğa 80 bin liradan satışa çıktı, alıcısını bekliyor. İşte detaylar...