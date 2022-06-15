Türkiye Gazetesi

Türkiye'de merkezi Bütçe Mayıs ayında 144 milyar lira, 161.9 milyar lira da faiz dışı fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Nebati Türkiye'nin kamu maliyesi alanında birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.

Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir.

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 144 milyar lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyurdu. Buna göre Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 173,8 milyar lira, bütçe gelirleri 317,8 milyar lira ve bütçe fazlası 144 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 155,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 161,9 milyar lira oldu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ BÜTÇE FAZLASI 124,6 MİLYAR LİRA

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 959,8 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 84,4 milyar lira ve bütçe fazlası 124,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 837,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 246,5 milyar lira olarak açıklandı.

Bakan Nebati 'müjde' diyerek duyurdu: 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağını açıkladı.

Bakan Nebati: Enflasyonla mücadelede 239 milyardan vazgeçtik Devletin, enflasyonla mücadele kapsamında desteği milyarlarca lirayı buldu. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, 2021 yılında salgının etkilerini sınırlandırmak ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 154,2 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiklerini belirterek, "2022 yılında da enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Buna rağmen güçlü kamu maliyesi düsturundan asla vazgeçmiyoruz" dedi.

Son dakika: Bakan Nebati: GES’te asgari getiri garantisi olacak Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep'te ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcılara yönelik olacak ve bankalar aracılığıyla 15 Haziran'dan itibaren talep toplanmaya başlayacak. KİT içindeki DHMİ ve Kıyı Emniyeti'nden bütçeye aktarılacak karlara endeksli olacak. GES'lere konu olan KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat beklenenin üstünde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacaktır. GES'te asgari getiri garantisi olacak" dedi. Bakan Nebati, kamu maliyesine ilişkin iddialarda bulunanlara ise "Şeffaf şekilde ilan edilen AK Parti iktidarlarının kamu maliyesindeki duruşun asla taviz verilmediği durumlarda olmadık yalan yanlış haberle midemizi bulandırmayın" ifadelerini kullandı.