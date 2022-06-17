Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Doğum borçlanmasına ilişkin mevcut uygulamaya göre, bir kadının doğum borçlanmasından yararlanması için sigorta başlangıç tarihinin doğum öncesi bir tarih olması şartı aranıyor. Sigortalılık girişi doğum yaptıktan sonra ise kadınlara geriye dönük borçlanma hakkı verilmiyor.

Edinilen bilgilere göre AK Parti milletvekilleri, askerlik borçlanmasında erkeklerin askere gitmeden önce sigorta yaptırıp yaptırmadığı şartı aranmaksızın geriye dönük prim ödeme imkânı olduğunu hatırlatarak “Kadınların doğum borçlanması da askerlik borçlanması gibi olsun. Doğum borçlanması için doğumdan önce sigortalı olması şartı kaldırılsın” teklifini getirdi. Çalışma Bakanlığının teklife sıcak baktığı ve bu konuda mevzuatta bir değişiklik yapılabileceği belirtildi.

3 ÇOCUĞA KADAR YAPILACAK

Uygulamadaki düzenlemeye göre, geriye dönük doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabiliyor. Her doğum için en fazla 720 günlük süre için prim borçlanması yapılabiliyor. AK Parti milletvekillerinin teklifi hayata geçerse, kadınların sigorta başlangıç tarihinin doğumdan önce mi sonra mı olduğuna bakılmayacak. Sigortalı olarak bir işte çalışan bütün kadınlar, 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yaptırabilecek. 3 çocuğu olan çalışan bir kadın böylece geriye dönük 6 yıllık prim borçlanması yapabilecek ve emeklilik için gerekli olan hizmet süresi bu yolla da tamamlanabilecek.

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