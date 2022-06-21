Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Türkiye'nin kanun ile kurulan ilk teknokentlerinden biri olan TÜBİTAK bünyesindeki Marmara Teknoloji Bölgesi’nde, doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Teknoloji alanında serbest bölgeye ihracat yapan firmaların kabul edildiği Teknokent’te 3 bin civarında nitelikli personel görev yapıyor. TÜBİTAK Başkanı ve Marmara Teknokent AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mandal Türkiye'deki mevcut 92 teknoloji geliştirme bölgesi içerisinde tek teknoloji serbest bölgesi olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: Marmara Teknokent’te 30 bin metrekarede AR-GE ve yazılım ofisi, 82 bin metrekarede ise AR-GE'ye dayalı üretim alanları bulunuyor. Mayıs ayı itibarıyla Marmara Teknokent bünyesinde 28’i kuluçka merkezimizde olmak üzere toplamda 153 firmamız faaliyet gösteriyor ve bu firmalarımızda 3 bine yakın nitelikli AR-GE ve yazılım personelimiz istihdam ediliyor. Teknoloji geliştirme bölgesinde doluluk oranımız yüzde 100. Bölgede şu an itibarıyla 654’ü baş arıyla tamamlanan ve 237’si de devam eden AR-GE projemiz bulunuyor. Bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından geliştirilen AR-GE ürünleri için 240 adet ulusal patent başvurusu yapıldı ve 51 adet patent tescili tamamlandı. 2021 yılında teknokentte faaliyet gösteren firmalarımızın cirosu 178 milyon dolar olup, 63 milyon doları da ayrıca ihracat olarak gerçekleştirilmiştir. Marmara Teknokent’te faaliyet gösteren firmaların sektörel dağılımı bilişim ve yazılım da dâhil olmak üzere sağlık, medikal, makine, teçhizat, elektrik, elektronik, otomotiv ve diğer teknoloji alanlarını kapsamaktadır. Teknokentte faaliyet gösteren firmalarımıza kiralama, idari ve sosyal hizmetlerin yanı sıra, teknoloji transfer ofisi ve kuluçka merkezi hizmetlerini de sunmaktayız. Hasan Mandal, Teknokent’te aynı zamanda kadınlar, engelliler ve gençler gibi hedef gruplarının girişimcilik potansiyellerinin artırılmasına yönelik özel stratejiler de uygulandığını kaydetti. Mandal, bu doğrultuda yenilikçi proje fikirlerinin olgunlaşması için girişimcilik kampları düzenlendiğini, kamplarda başarılı olanlara finansal destek, danışmanlık, patent, ticarileşme, eğitim, ofis gibi alanlarda destek verildiğini söyledi.

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