Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında biraraya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. 3 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Toplantıda, son dönemdeki gelişmeler kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra yılın geri kalan dönemi için kamu maliyesine yönelik öngörüler değerlendirilmiş, ek bütçe süreci ile ilgili temel hususlar üzerinde durulmuştur.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREDE

Son dönemde küresel ölçekte gıda tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve yüksek fiyat artışları kaynaklı sorunlar da dikkate alınarak, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve gerçekleştirilecek ilave çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Erken Uyarı Sistemi’nin çıktıları da göz önünde bulundurularak gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımlar ele alınmıştır.

YURT İÇİNDEKİ ÜRETİM ARTACAK

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Proje Bazlı Teşvik Sistemi gibi uygulamalar kapsamında kaydedilen gelişmeler detaylı şekilde görüşülmüştür. Söz konusu uygulamaların yurt içindeki üretim kapasitesini artırmak ve ara mallardaki ithalata bağımlılığı azaltmak suretiyle büyümeye ve cari işlemler dengesine sağlayacağı katkının artırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde durulmuştur.

Son olarak, daha önceki EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş; bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar tartışılmıştır.

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