Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, bugün bütün dünyanın problemi olan yüksek enflasyonun, Türkiye için 'içinden çıkılamaz bir durum' olmadığını ifade etti. Ekonominin bir bölümünün kurallardan, kalan kısmının ise beklenti yönetiminden oluştuğunu dile getiren Olpak “Türkiye'de ekonomi uzun yıllardır dolara endeksli şekilde değerlendirilir. Herkes ekonomiyi dolar kuru üzerinden takip edip buna göre yorumluyor. Biz iş insanları olarak yüksek döviz kurunu da yüksek faizi de tabii ki istemeyiz. Hiç arzu etmediğimiz şey ise öngörülemezlik ve bilinmezliktir. Örnek veriyorum; beğenmediğimiz bir faiz politikası uygulansa, döviz kurunun yüksekliğinden rahatsız olsak bile, en azından önümüzü görmek, bir adım sonrasını tahmin edebilmek isteriz” dedi.

Yurt dışındaki muhataplar açısından bakıldığında Alman ya da ABD'li iş insanlarının Türkiye'deki durumu anlamasının zor olduğunu dile getiren DEİK Başkanı “Çünkü alışık değiller. Alışık oldukları, stabil düzen. Faiz, enflasyon ya da para biriminin değeri belirli çizgide ilerler. Yurt dışından bakınca dövizdeki, enflasyondaki ivmeyi anlamaları için Türkiye'yi bilmeleri, dinamiklerini okumaları gerekiyor. Türkiye'de yıllardır yatırımı olan yabancılar bu dinamikleri biliyor. Yeni gelecekler ya da yatırımı olmayanlar kolay anlayamıyor. Biz, Türk iş dünyası olarak yüksek enflasyon canımızı yaksa da üstesinden gelmeyi biliyoruz” ifadesini kullandı. 5 Nisan kararları öncesinde doların bir günde 17 liradan 43 liraya çıktığını, kararlarla hızlı bir düşüş başladığını hatırlatan Olpak, o dönemde yüzde 7.000 gecelik faiz teklifi verdiğini hatırlattı.

LOJİSTİK ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ DAİM

Geçen yıl yakalanan 225 milyar dolarlık seviyenin en önemli sebebini, Türkiye'nin salgın sürecinde dahi tedarik zincirini koparmamış olmasına bağlanabileceğini ifade eden Olpak “2022 sonunda 250 milyar dolar hedefinin aşılıp 260 milyar dolarlık ihracata ulaşılacağını tahmin ediyoruz. Turizm, eğitim ekonomisi, yurt dışı yatırımlar, yurt dışı müteahhitlik gibi alanlarda ne kadarlık döviz girdisi alacağımız da son derece önemli. Özellikle yurt dışı müteahhitlik alanında büyük gelişmeler olabilir. Geçen yıl bu alanda 30 milyar dolarlık bir hacmi yakaladık. Bir dönem 13 milyar dolara düştüğümüz için bu önemli bir rakam. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri ihracat açısından güçlü pazarlar. Afrika çok güçlü potansiyel barındırıyor. Hâlâ çok aç bir pazar. ABD de bizim için yükselen pazar. Şu anda Rusya’dan çıkan Avrupalı şirketlerin yerini Türk şirketler ve markalar doldurabilir.

ÇOK İYİ BİR SUUD EKİP GELİYOR

Türkiye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan heyeti hakkında da konuşan Olpak “Deselerdi ki, gelen heyette kimler olsun? Ancak bu kadar iyi seçim yapabilirdik. Gelen iş insanları heyeti çok iyi ilişkilerimiz olan gruplardan. Geçtiğimiz dönemde yaşanan sorunlardan dolayı büyük kayıp var. 7,3 milyar dolardan 200-300 milyon dolara düşen bir ihracat var. 7 milyar dolarlık kayıp. İlişkilerin normalleşmesiyle 10 milyar dolarlık potansiyelden söz edebiliriz. Özellikle müteahhitlik, çok önemli bir alan. Biz DEİK olarak Suudi Arabistan için de hazırlığımızı yaptık. Öncelikle seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığını öğrendik” dedi. Olpak ayrıca 'Dijital Teknolojiler İş Konseyinden bahsetti ve bu konseyle hedeflerinin Türkiye'deki dijital teknoloji ekosistemi ile yurt dışındaki firmaları bir araya getirmek olduğunu söyledi.

DEİK YENİ MERKEZİNDE

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 75 milyon liraya alıp 15 milyon lira da tefriş ettikleri binada medya mensuplarını ağırladı. Olpak, yatırımın kendini yedi senede amorti edecek şekilde planlandığını söyledi. Faaliyetlerinin yüzde 90'ını artık ofiste düzenleyebileceklerini söyleyen Olpak “Burası sadece bir ofis değil, ticari diploması faaliyetleri için de kullanılacak ve bunlar için yapılan harcamalar azalacak. 8 toplantı odamız var. En büyük etkinlik salonumuzda 250 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyoruz. Toplamda 2.500 metrekarelik iki katlı ofis alanımız var. Cumhurbaşkanı’mızı ağırladığımıza göre burada ağırlayamayacağımız kimse yok” dedi.

Dünyanın ortak derdi enflasyon Pandemi ile başlayan ekonomik kriz, tedarik zincirlerindeki daralma, işsizlik dünyayı yeni bir felakete sürüklüyor. Son iki yıllık enflasyon artış oranlarını değerlendiren ABD merkezli Pew Araştırma Merkezine göre enflasyon oranları ABD’de 4, İtalya’da 19, İsviçre’de 20, Yunanistan’da 21, İsrail’de ise 25 kat arttı.

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı Son dakika haberine göre, TCMB'nin piyasa katılımcı anketi sonuçları yayımlandı. Yeni sonuçlara göre enflasyonun yıl sonunda yüzde 64,59 olması bekleniyor.