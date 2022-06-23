Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldi.

YATIRIM FIRSATLARI VE TİCARİ İLİŞKİLER

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklıklar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

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Al Jazeera: Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem başlayacak Suudi Arabistan Veliahtı Prens Muhammed Bin Selman’ın Türkiye ziyareti dış basında da yankı buldu. Al Jazeera internet sitesi, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni dönem başlayacağını ifade etti.

Suudi Arabistan ile yeni dönem Normalleşme adımları dâhilinde ilişkilerin her geçen gün iyiye gittiği Suudi Arabistan’dan, Türkiye’ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek.

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