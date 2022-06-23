Türkiye Gazetesi

Bütün dünyayı olumsuz etkileyen gıda krizinde Türk devleti tarafından başlatılan çabalar olumlu sonuç verdi, ilk gemi yola çıktı. Çalışmalar kapsamında Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya ile kurduğu “kırmızı hat diplomasisi” işletildi ve gerçekleştirilen görüşmeler olumlu sonuç vermeye başladı.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; gıda krizinin çözülmesi, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari gemilerin tahliyesi, Borispol Havalimanı’nda kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların Türkiye’ye emniyetle ulaşımı gibi konuları ele almak üzere Millî Savunma Bakanlığından bir askerî heyet dün Rusya’ya gitti. "Kırmızı hat diplomasisi" kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askerî heyetlerin başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme "yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçti.

BM YETKİLİLERİYLE TOPLANTI

Başta tahıl yüklü ticari gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesinin ele alındığı toplantıda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayış oluştu. Bu doğrultuda Ukrayna ve BM tarafı ile görüşmeleri müteakip gelecek haftalarda Türkiye’de dörtlü olarak bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler devam ederken Moskova’daki görüşme ilk somut sonucunu da verdi. Uzun süren toplantının bitiminden sadece birkaç saat sonra, günlerdir bekleyen Türk kuru yük gemisi Ukrayna limanından ayrıldı. 'Azov Concord' isimli Türk gemisi Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol Limanı’ndan ayrılan ilk yabancı gemi oldu. 26 Mayıs’ta Rusya Savunma Bakanlığı, Bulgaristan’dan Tsarevna, Dominik Cumhuriyeti’nden Azburg, Liberya’dan Smarta, Panama’dan Blue Star, Türkiye’den Azov Concord, Jamaika’dan Lady Augusta ismindeki altı yabancı kuru yük gemisinin Mariupol Limanı’nda beklediğini duyurmuştu.

Rusya'da tahıl koridoru zirvesi! Türk ve Rus heyetler Moskova'da görüştü: 'Olumlu geçti' Son dakika: Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna'dan çıkışı için yürütülen 'kırmızı hat diplomasisi' kapsamında Türk ve Rus askeri heyetleri Moskova'da görüştü. Toplantının olumlu geçtiği bildirildi. Görüşme ilk somut sonucunu verdi, Türk kuru yük gemisi Ukrayna'dan ayrıldı.