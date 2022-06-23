Türkiye Gazetesi

Fed Başkanı Jerome Powell, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı. Komite üyelerinin sorularını cevaplayan Powell, enflasyonla mücadele taahhüdünün "şartsız" olduğunu söyledi.

İŞSİZLİK UYARISI

Powell, iş gücü piyasasının sürdürülemez derecede ısındığına işaret ederek, sürdürülebilir maksimum istihdama dönülmesine ihtiyaç olduğunu ve bunun için enflasyonun düşürülmesi gerektiğini anlattı. İş gücü piyasasını etkilemeden enflasyonu düşürmenin çok daha zor hale geldiğine dikkati çeken Jarome Powell "Enflasyonu kontrol altına alırken güçlü bir iş gücü piyasasına sahip olmak mümkün. Tarihsel olarak düşük bir seviyeden olsa da işsizliğin yükselme riski var" dedi. Fed'in "hassas araçlara" sahip olmadığını aktaran Powell, iş kayıplarının olabileceğini kaydetti.

"ENFLASYONU HAFİFE ALDIK"

Fed'in enflasyonu yanlış değerlendirdiğine yönelik bir soru üzerine Powell "Geriye dönüp bakıldığında enflasyonu hafife aldık. Geçici değil" cevabını verdi. Powell, her merkez bankasının aynı kararı vermek zorunda kaldığını anımsatarak "Vermemiz gereken karar buydu. Yanlış olabileceğini biliyorduk. Oldukça yanlış görünmeye başladığında, yön değiştirdik" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON YÜZDE 2 OLMALI"

Enflasyonun yüzde 2'ye indirilmesi gerektiğini vurgulayan Fed Başkanı Powell "Herhangi bir zafer ilan etmeden önce enflasyonun gerçekten düştüğüne dair dedlil görmek istedik. Faiz oranlarını önceki yavaşlamalarda olduğu kadar hızlı düşürmeyeceğiz. Gerçek zamanlı olarak iyi kararlar vermeye çalışacağız. Fiyat istikrarı ekonominin temel taşı ve yeniden sağlanmalı. Enflasyon hedefini yükseltmeyecez. Resesyon kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Büyümenin bu yıl hala güçlü olmasını beklioyrum" şeklinde konuştu.

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