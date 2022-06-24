Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti'nin memura ek gösterge, öğrenci affı ve bazı vergi suçlarında cezaların artırılmasına ilişkin hazırladığı torba teklifinin içine, akaryakıttan alınan maktu vergilerin de artırılması eklenmek istenildi. Maliye Bakanlığı tarafından talep edilen vergi artışı, AK Parti ekonomi kurmaylarının itirazına takıldı. Maliye’nin tüm ısrarlarına rağmen AK Parti yönetimi akaryakıtta vergi artışını torbaya koymadı. AK Parti kaynakları, akaryakıt fiyatlarının vatandaşı yeterince zor durumda bıraktığı, vergilerin artırılmasının kamuoyuna anlatılamayacağını dile getirdi. Öte yandan TBMM tatile girmeden önce acil çıkması gereken düzenlemeleri torba teklif hâline getirilerek, önümüzdeki hafta başında Meclis’e sunulması planlanıyor.

EK GÖSTERGE DE YER ALIYOR

5,3 milyon memur ve emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin de torba teklifle gündeme geleceği belirtildi. Yapılacak düzenleme ile tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir artışa gidilecek. Bu artıştan memur emeklileri de yararlanacak. Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini etkileyecek.

2023’TE YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı bin 234-bin 391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak. Ek gösterge düzenlemesi 2023 başından itibaren yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ AYLIKLARINA DÜZENLEME

Torbadaki memura ek gösterge düzenlemesi kapsamında, Cumhurbaşkanı ödeneğine bağlı olan milletvekili emekli maaşlarının memur maaş artışına endekslenmesinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Eski milletvekilleri uzun zamandır, maaş artışlarının Cumhurbaşkanı ödeneği yerine, memur maaş artışına bağlanmasına yönelik kulis yapıyordu.

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