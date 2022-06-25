Türkiye Gazetesi

BDDK'nın kararına göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

Düzenlemeye göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması hâlinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Kararın ardından altın ve döviz TL karşısında yüzde 5’ten fazla değer kaybetti.

Dolar bugün kaç lira? Euro kaç TL? Dolar ne kadar oldu? (24 Haziran 2022 dolar - euro fiyatları) Dolar ne kadar oldu? Döviz kurundaki yaşanan hareketlilik hem vatandaşların hem de yatırımcıların gündeminde. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası vatandaşlar ‘Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? Dolar-Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?’ sorularını aratmaya başladı. Haftanın son iş günü olan 24 Haziran 2022 Cuma günü Dolar 17.36, Euro ise 18.32 liradan başladı.

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