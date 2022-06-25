Türkiye Gazetesi

Son bir yılda kilosu 6,5 liradan 24 liraya, çuvalı ise 250 liradan 1100 liraya çıkan şekere bir zam daha geldi. Türkşeker, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekerlere yüzde 67, diğerlerine ise yüzde 37 oranında zam yaptı.

FİYATI 750 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Türkşeker'in dağıtım yerlerine gönderdiği iddia edilen açıklamaya göre, şekere yapılan zam 27 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaya dayanan zamma göre, 50 kilogram şekerin fiyatı Tarım Kredi vb. marketlere 390 liradan 650 liraya, diğerleri için 550 liradan 750 liraya çıkarıldı.

MAYIS AYINDA İKİYE KATLANDI

Öte yandan son bir yılda şekerin kilosu 6.5 liradan 24 liraya, çuvalı yaklaşık 220-250 liradan 1100 liraya yükseldi. Özellikle Mayıs ayda yaşanan 2 kat fiyat artışını aşağı çekebilmek için geçen ay 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatından vergi alınmaması kararı alınmıştı.

Bu gelişmelerin ardından, Haziran başında TÜRKŞEKER Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alınarak yerine Muhiddin Şahin atanmıştı.

Fahiş şeker fiyatına ithalat kartı Özel fabrikalarda 50 kilogramlık şeker çuvalı, önceki gün 1.200-1.250 liraydı. İthalat açıklamasından sonra 1.050-1.100 lira arasına geriledi. Sektör temsilcileri “Piyasa fiyatları 750 liraya kadar iner. Panikleyen stokçu da malını çıkaracak. Bisküvi, çikolata, helva gibi ürünlerde de indirim bekliyoruz” dedi.

Marka farklı, etiket aynı: Şeker fiyatını zirveye çektiler Şubatta 40 lira olan 5 kiloluk toz şeker, 100 liraya dayandı. Bir zincir marketin reyonunda ucuz şeker arayanları, 7 farklı markada 99,95 lira yazan etiketler karşıladı. Tüketiciler "Tesadüfe bakın! Kuruşa kadar aynı fiyatı yazmışlar" diyerek tepki gösterdi.