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BDDK Başkanı Akben'den ticari kredi düzenlemesine ilişkin açıklama
27.06.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 27.06.2022 - 17:13
Türkiye Gazetesi
BDDK Başkanı Akben: (Cuma günkü karar) Kredi sisteminin etkin şekilde çalışması ve kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makroihtiyati tedbirdir. Bu karar aynı zamanda, dövizin gerçekten ihtiyaç olan alanlarda kullanılmasına ve enflasyonun kontrol altına alınmasına da olumlu katkı sağlayacak.
Etiketler : bddk,
878202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/878202.aspx
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