Türkiye Gazetesi

BDDK’nın kararı sonrası düşüşe geçen dolar kurunda dalgalı seyir sürüyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar ise döviz kurlarındaki anlık fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Peki dolar güne nasıl başladı? Dolar düştü mü, yükseldi mi? 29 Haziran 2022 dolar ne kadar, Euro kaç TL?

29 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,6649 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,6583 liradan, satış fiyatı ise 16,6716 liradan işlem gördü. 29 Haziran 2022 Çarşamba günü dolar/TL alış fiyatı 16,6551 lira, satış fiyatı 16,6697 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,12'lik bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,5509 TL'den yapan euro 17,5275 TL alış ve 17,5744 TL satış fiyatından işlem gördü. Euro/TL ise 29 Haziran Çarşamba günü aynı dakikalarda 17,5442 lira alış fiyatı, 17,5472 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Altın fiyatlarında hesapları değiştirecek adım! Gözler ABD’den gelecek olan kritik karar çevrildi: 29 Haziran Çarşamba tam, cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları BDDK’nın kararı sonrası haftaya düşüşle başlamıştı. Haftanın üçüncü iş gününde toparlanmaya geçen altın fiyatları ABD’den gelen kritik karar sonrası tekrardan dalgalanmaya başladı. ABD Hazine Bakanlığı, Rusya’dan altın ithalatına yasak getirdi. Gelen karar sonrası ons altın küresel piyasalarda güçlenirken gram altın değer kaybetmeye devam ediyor. Öte yandan bugün saat 15.30’da ABD’de 1 çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Açıklanan karar sonrası altın fiyatlarında dalgalanma bekleniyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 29 Haziran 2022 Çarşamba tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve anlık altın fiyatları…

İslam Memiş ‘Gram altın sert yükselecek’ diyerek alım fırsatını açıkladı: Bu tarihlere dikkat Altın ve dolardaki düşüşler sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası 1000 liradan 970 liraya kadar düşen gram altın dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar kuru ise yükselmeye başladı. Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ‘Gram altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın hangi seviyeden alınır?’ sorularını cevapladı. ‘Vatandaşların kafası karışık’ diyen İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda Fed’in hamleleri ile altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklediğini belirtti. Fed ile beraber gram altının yıl sonuna kadar 1450 lira seviyelerine çıkacağını söyleyen Memiş, alım için en uygun seviyeyi açıkladı.

Son dakika: Altın fiyatları düşüşe geçti! Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Haziran 2022 tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta Cuma günü BDDK’nın açıklamaları sonrası düşüşe geçen altın fiyatları yeni haftayla birlikte toparlanma sürecine girdi. 1000 liranın üzerinde işlem gören gram altın 970 TL’ye kadar geriledi. Çeyrek altın ise 1600 liraya kadar düştü. Vatandaşlar ise ‘Altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatları neden düşüyor? Gram altın ne kadar?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki 28 Haziran 2022 tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Haziran Salı günü canlı altın fiyatları…