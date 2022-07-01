Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması Türk-İş heyeti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Heyeti temsilen konuşan Nazmi Irgat "Asgari ücret zammı konusunda net bir rakam üzerinde değerlendirme yapılmadı" dedi.

En düşük emekli maaşı belli oldu Emeklilerin gözü bu haberdeydi, az önce belli oldu. Yaşlılık, malulllük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahipleri dikkat. İşte en düşük emekli maaşı...