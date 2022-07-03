Türkiye Gazetesi

Haziran ayında 20 sektör ihracatını artırdı. 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ilk sırada yer alırken 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü ikinci, 2,3 milyar doları aşan çelik sektörü ise üçüncü oldu. Çelik sektörünü 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve 1,4 milyar dolar ile elektrik-elektronik sektörü izledi. Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk altı ayında da devam ettirdiğini belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Memnuniyetle belirtmek isterim ki 23,4 milyar dolarlık ihracat tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve altıda altı yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir" dedi.

Haziran ayı ithalatının ise 31,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Muş "Enerji kalemi 8,1 milyar dolarlık payla bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur. Yani Türkiye ithalat miktarını artırmamıştır. Artan, ithal enerjinin fiyatıdır. Bugün karşı karşıya olduğumuz enerji kaynaklı dış ticaret açığı da tüm dünyada artan enerji fiyatlarının bir sonucudur" ifadesini kullandı.

Enerji krizinin patlak verdiği Almanya’da şaşırtan çağrı: ‘Daha az duş alın’ Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Avrupa’da başlayan gaz krizi devam ediyor. Almanya’da devletin yayın organları enerji tasarrufları için vatandaşlara çağrıda bulunuyor. Yapılan çağrılarda Alman vatandaşların üçte ikisinin günde en az bir kez duş aldığı ve duş sürelerinin ortalama sekiz ila on iki dakika arasında değiştiği bilgisi verilerek bu sürenin düşürülmesi çağrısı yapılıyor.