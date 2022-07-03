Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’de bir akaryakıt istasyonunun açılışına katıldı. Açılış töreninde, asgari ücrete yapılan ara zamma ilişkin açıklamalarda bulunan ve asıl artışın yılbaşında yapılacağını belirten Turan, “Bazı çevrelerce işverene 100 lira desteğin az olduğu eleştirilerini gördük. İyi değerlendirmek lazım. Asgari ücretin esas düzenlemesi Ocak ayında yapıldı. Hatırlayın, damga vergisi, gelir vergisi bunlar düzenlenmedi mi? Kişi başı 450 lira o gün düşmedi mi? Bu ilave 100 lira demek. Asgari ücrete esas artış, o gün yüzde 50 ile yapılmadı mı? Bugünkü yüzde 30 zam ilave artış demek. Esas artış yine yılbaşında yapılacak. Asgari ücretin normalde artışı Ocak ayından Ocak ayınadır. Biz bir iddia içerisindeyiz. Türkiye’de üretim devam ederken maaşlımız, alt gelir gruplumuz, işçimiz zamlardan dolayı sıkıntı yaşıyor. Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var. 2001 krizini hatırlayalım; çarklar durmuştu, bankalar batmaya başlamıştı. Hamdolsun, Türkiye’de bugün tüm sorunlara rağmen çarklar durmadı, istihdam azalmadı. 1994 krizini hatırlayın. 5 Nisan kararlarıyla sonuçlanmıştı. Öyle bir tablomuz yok. Daha yeni açıklandı; Haziran ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bunlar kıymetli işler. Sorunlarımız var ama çözüm için de güçlü bir irade var” dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN DETAYLARI BELLİ OLDU

2022'nin ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı. Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak. Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.

"2022'DE KÜMÜLATİF ARTIŞ ORANI YÜZDE 94,60 OLDU"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibarıyla ek yüzde 30'luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 Türk lirasına çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Hayırlı olsun."

Bakan Bilgin, yeni asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap ederek, "Küresel krizin Türkiye'ye yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar, enflasyonun etkisi, bütün bu sorunları size arz ettiğimiz zaman çalışanlarımızı koruyacak ilave bir müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Bunun üzerine yeniden toplantıya davet ettiğim Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Tabii biz sizin sık sık altını çizdiğiniz gibi çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Türk Devleti sosyal bir devlettir. Bu görevi de bize verdiniz. Bu çalışmaları bugüne kadar koruduğumuz gibi bütün asgari ücretle çalışan işçilerimizi, emekçilerimizi koruyacak bir neticeye ulaştırdık ve size arz ettik." diye konuştu.

Yeni asgari ücret ile 1565 lira avantaj! Milyonların cebi rahatlayacak Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 5500 liraya yükseldi. Milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak olan bu gelişme birtakım avantajları da beraberinde getirdi. Brüt ücretle çalışan işçi ve memur daha az vergi ödeyecek, yılın kalan döneminde yaklaşık olarak bin 565 liralık vergi avantajı olacak. İşte detaylar...

İş dünyasından asgari ücret artışına tam destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret artışının ardından gözler iş dünyasına çevrildi.