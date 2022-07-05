Türkiye Gazetesi

Araç kiralama şirketleri vatandaşların ellerini çabuk tutmasını tavsiye ederken, bir günlük araç kirası 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. ‘Merdiven altı’ işletmelere karşı uyaran ilgililer, vatandaşların mağdur olmaması için ‘Kiralık Araç Bildirim Sistemi’ne bağlı olan yetkili yerden araç kiralamalarını tavsiye ediyor. Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Gökhan Çalışkan “Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan aksamaların yanı sıra çip krizinin de sürüyor olması, talebi ikinci ele kaydırırken, fiyatların yükselmesi araç kiralama sektörünü de hareketlendirdi” dedi. Bu yılın başından itibaren hareketlenen ikinci el otomobil piyasasının tatil sezonunun gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla daha da canlandığını kaydeden Çalışkan “Talebin yanı sıra fiyatların da artıyor olmasıyla araç kiralama sektörüne ciddi oranda yönelme oldu. Orta segment bir otomobilin 300-400 bin lira gibi rakamlara alındığı bu dönemde vatandaşlar, araç ihtiyaçlarını kiralama sektörüne yönelerek karşılamaya başladı. Kiralama firmaları bayram dönemi için araçlarının rezervasyonlarını haftalar öncesinde kapattı” dedi. Araç kiralama sektöründe talebin yüzde 100'den fazla artış gösterdiğine dikkati çeken Çalışkan, şöyle konuştu: Şu an araç kiralama firmalarında talep karşılanamıyor, kiralık araç kalmadı diyebiliriz. Talebin karşılanamaması fiyatların da yüzde 35 yükselmesine sebep oldu. Bir iki ay daha bu yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz.

Koç da elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başlıyor Zorlu ve Togg’un ardından Koç Topluluğu da yeni şirketi WAT Mobilite ile elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başlıyor. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu “Elektrikli araçların ülkemizdeki yaygınlaşmasına Koç Topluluğu'nun önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Samsun’da 4 günlüğüne otomobil kiralayan Tokatlı esnaf 40 bin lira dolandırıldığı iddiası ile açtığı davayı kazandı ama mal varlığı üzerindeki icrayı kaldıramamanın sıkıntısını yaşıyor.