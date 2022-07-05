Türkiye Gazetesi

İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi olan SAS, ABD'de iflas başvurusunda bulundu. SAS'tan yapılan açıklamada, şirketin, ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü uyarınca borçlarının devam eden yeniden yapılandırılmasını hızlandırmak amacıyla iflas başvurusu yaptığı belirtildi.

PİLOTLARIN GREVİ MALİ DURUMU BASKI ALTINA ALDI

Başarısız toplu pazarlıktan sonra pilotların son günlerdeki grevi, hava yolunun mali durumunu ve likiditesini baskı altına alıyordu.

İKİ YIL İÇİNDE İKİNCİ KEZ YAPILANDIRMA

SAS'ın, Covid-19 salgını sonrası toparlanma beklenenden daha yavaş olduğu için borç yükünü iki yıl içinde ikinci kez yapılandırmak için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kullanması dikkati çekti.

ŞİRKET ÖZ SERMAYESİNİ 1 MİLYAR DOLAR ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, bu yılın başlarında bir kemer sıkma programı açıklamıştı. Şirket, 1,9 milyar dolarlık borcunu yapılandırıp, öz sermayesini 1 milyar dolar artırmayı hedefliyor.

Son dakika: BDDK’nın kararı sonrası en yüksek seviye! Dolar 17 TL’yi aştı Son dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDK) kararı sonrası sert düşüşe geçen dolar kuru tekrardan yükselişe geçerek 17 TL’yi aştı. Dolar/TL şu dakikalarda 17.0134.

İslam Memiş enflasyon rakamları sonrası dolar ve altın fiyatları için uyardı: Bu bant aralığına dikkat ederek alım yapın! Enflasyon rakamlarının açıklanması ve asgari ücrete gelecek olan ek zammın duyurulmasının arından vatandaşlar ‘Dolar ve altın fiyatları yükselecek mi? Gram altında pik seviye ne? Hangi seviyeden altın almalıyım?’ sorularına kitlendi. Piyasalardaki hareketliliği yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar kurunun kritik seviyelerde olduğunu belirterek takip edilecek bant aralığını açıkladı. Altın fiyatları içinde vatandaşları uyaran İslam Memiş, gram altındaki dalgalanmaların devam edeceğini alım içinse ‘Kademeli alım’ uygulamasının en mantıklı fırsat olduğunu söyledi.

İşçilerin grevi Brent petrolü ateşledi: Tekrardan 110 doların üzerine çıktı! Brent petrolün fiyatı ne kadar oldu? (5 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları) Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte yükselişe geçen Brent petrol atılan müzakere adımlarıyla düşüşe geçmişti. 105 dolara kadar gerileyen Brent petrol Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı yaptırım adımları ve Norveç’teki petrol ve gaz işçilerinin greviyle tekrardan yükselişe geçti. Rusya’dan sonra Avrupa’nın yeni petrol tedarikçisi olmak isteyen ülkede üretimin durması piyasayı dara soktu. Grevin bitip bitmeyeceği henüz bilinmezken artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıtta zam beklentilerini artırdı. Peki Brent petrol kaç dolar? Brent petrol neden yükseliyor? İşte Brent petrolde son durum…