Türkiye Gazetesi

Almanya merkezli haber ajansı DPA’nın haberine göre, havaalanlarında özellikle son zamanlarda artan personel eksikliği kaynaklı aksamalar nedeniyle Almanya, diğer ülkelerden çalışan alacak. Havaalanlarındaki aksamalar nedeniyle hızlı bir şekilde harekete geçen Alman Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu, Türkiye’den geçici olarak 2 bin işçi almayı planlıyor. Çalışanlara hızlı şekilde vize ayarlanacak ve kalacak yerleri de belirlenecek.

Bu arada, haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Türkiye'deki Alman makamları işçilerin istihdamı konusunda Almanya’daki kurumlardan onay almak zorunda da olmayacak. Geçici süreyle çalışacak olan işçiler, Almanya’da en geç 6 Kasım’a kadar çalışabilecek. Bununla birlikte, işçilerden istenen özelliklere gelecek olursak birkaç husus dikkat çekiyor.

ALMANYA'YA GİDECEK TÜRKLER BU ŞARTLARI SAĞLAMALI

Almanya işçi seçiminde, Türkiye’deki havaalanlarında çalışan kişilere öncelik verecek. Türk işçilerin en az A2 seviye Almanca bilmesi ve IATA tehlikeli madde eğitiminden geçmiş olması gerekiyor. Türk işçilerin havaalanı yer hizmetlerinde, check-in işlemlerinde, bavul yükleme bölümünde, güvenlik kontrollerinde, uçak doldurma- boşaltma görevlerinde çalışması planlanıyor. Ayrıca apronda araç sürücüsü ve VIP yolculara hizmet alanlarında da çalışabilecekler.

İşçilere ödenecek para konusunda da ayrıntılar geldi. Saatlik 14,25 Euro verileceği belirtiliyor. Bu da aylık olarak bir işçinin 2 bin 550 Euro / 45 bin TL civarı maaş alacağını gösteriyor. İşçilerin ülkeye daha çabuk adapte olabilmesi için Alman makamları kolaylık sağlayacak. Türk işçilere hızlı şekilde oturma ve çalışma izni verilecek ve öncesinde ise vize işlemleri daha hızlı yürütülecek. Sadece 2-3 hafta içinde vize işlemleri tamanlanacak.

Almanya Dijitalleşme ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil geçen haftaki ortak basın toplantısında havalimanındaki şirketlerin ülke dışından işçi getirmelerine imkan sağlanmasıyla ilgili bilgi vermişti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, geçtiğimiz hafta gerçekleşen ortak basın toplantısında, “Kısa vadeli önlemlerle yardımcı olmak istiyoruz. Şirketlerin yurt dışından özellikle Türkiye'den yardımcı işçileri çalıştırmalarına imkan veriyoruz” diyerek ilk sinyali vermişti. Bununla birlikte, geçici süreyle çalışacak işçiler güvenlik araştırmasından geçerek Almanya’ya alınacak.

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