Türkiye Gazetesi

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerle normalleşen Türkiye-Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. BAE’den üç bakan beraberinde CEO’larla birlikte yatırım imkânlarını somutlaştırmak üzere Türkiye’ye geldi. Ziyaret kapsamında BAE heyetinin kamu, özel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle yatırım çalıştayında bir araya geleceği kaydedilerek, ziyaret kapsamında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacağı ifade edildi.

DEV FON YÖNETİCİLERİ DE GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın davetiyle Türkiye’ye gelen BAE heyeti, çalışma ziyareti kapsamında resmî temaslarda bulunacak. Dün ve bugün gerçekleşen ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yatırım çalıştayı düzenlenecek. Türkiye’deki yatırım imkânları ele alınacağı çalıştayda, üç bakanın yanı sıra BAE’nin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin CEO’ları da yer alacak.

İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI KONUŞULACAK

Çalıştayda muadil bakanlıklar arasında ikili görüşmelerin yanı sıra, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-Ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE’nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel iş birliği imkânları değerlendirilecek.

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