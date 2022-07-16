Türkiye Gazetesi

Oyunlara yapılan tüketici harcamalarının tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleştiği oyun endüstrisinde ise sosyalleşme farklı kapıları da açıyor. Newzoo’nun global ölçekte gerçekleştirdiği Tüketici İçgörüleri 2022 Raporu’na göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 23’ü oyun oynuyor, yüzde 28’i oyunu oynayarak, izleyerek, sahiplenerek ve sosyalleşerek etkileşime girerken yüzde 79’u ise bir şekilde oyunlarla ilgileniyor.

Koyunların kralı ‘ladoum’ için 1 milyon Türk Lirası fiyat biçildi Kurban Bayramı yaklaşırken, ‘koyunların kralı’ olarak da tanımlanan ladoum cinsi koyunlar yeniden gündeme geldi. Moritanya'dan gelen toubaire ve Mali'den gelen balibali isimli iki türün karışımdan doğan ladoum, Senegalliler için bir koyundan çok daha fazlasını ifade ediyor.