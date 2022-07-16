Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Dünya genelinde her 10 kişiden biri açlık tehdidi ile karşı karşıya kalırken, milyonlarca ton gıda ise çöpe gidiyor. Dünya genelinde yıllık gıda israfı 931 milyon tona ulaştı. AB ülkelerinde 88 milyon ton, Türkiye’de ise yıllık 19 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2030’a gelindiğinde, gıda israfı dünya genelinde yıllık 2,1 milyar tona, israfın parasal kaybının ise 1,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan sunumda, çöpe giden gıdalarla birlikte su, enerji, toprak ve diğer değerlerin de kaybolduğuna dikkat çekilerek “Ayrıca, çevre sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Gıda artıklarının çöplüklerdeki bozulmalarından kaynaklı olarak doğal hayat ve yer altı suları tehdit altında kalmaktadır” denildi. Gıda israfının genellikle işletmelerden kaynaklı olduğu, özellikle yemek üretim tesisleri, toplu yemek üretim yerleri, oteller, hazır gıda işletmeleri, zincir marketler, toptan satış yerleri ve haller gibi yerlerde gıda israfı yapıldığı hatırlatıldı. Birçok ülkenin, hem gıda israfını önlemek hem de çevreyi korumak için atık gıdaları değerlendirecek projeleri uygulamaya koyduğu belirtilen sunumda, bu çerçevede gıda artıklarından hayvan yemi, yem amaçlı üretilen böcek, solucan ve kurtçukların beslenmesinde kullanılması gibi seçeneklerin tartışıldığı ifade edildi.

Türkiye’de de benzer çalışmalar yapıldığını, özellikle belediyeler tarafından gıda artıklarından üretilecek mamaların sokak hayvanlarının beslenmesinde ve yine atık gıdalardan hayvan yemi üretilmesiyle ilgili mevzuat değişikliği yapılacağı belirtildi. Yeterli ısıl işlem kullanılarak gıda artıklarından üretilen yemlerin yabani hayvanların beslenmesinde de kullanılacağı ifade edildi.

Türkiye’nin israf raporu yayınlandı: 1 trilyon lira çöpe gidiyor Türkiye milli gelirin 1 trilyon lirasını çöpe atıyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından yayınlanan 2022 İsraf Raporu’na göre musluktan akan damla nedeniyle 6 bin lira zarar ediyor. Üretilen sebze ve meyvenin yüzde 25’i eve gelmeden çöpe gidiyor. Prize boşa takılan fişler ise elektriğin yüzde 5’ini kapsıyor.

Kıtlık ve pahalılıkta bu nasıl israf! Bir yanda yüzde 60'a dayanan dayanan yüksek enflasyon ve gittikçe artan gıda arzı tehdidi... Diğer yanda israf... Yapılan araştırmalara göre ülkemizde yılda 27 milyon ton gıda ve 7 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bunun rakamsal değeri 225 milyar TL olarak hesaplanıyor.

İsrafa dur dersek fiyatlar yüzde 25 düşer Yıllık 26 milyon ton gıdayı çöpe atıyoruz. Bu miktar, 215 milyar Türk lirasına karşılık geliyor. Dünyada arz sıkıntısı da gittikçe büyüyor. Bu israfı önlersek, pahalılık da son bulacak. Enflasyon da en az 6 puan gerileyecek.