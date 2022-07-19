Türkiye Gazetesi

Avrupa’da Türk çayına olan ilgi ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye'den yılın ocak-haziran döneminde başta Avrupa kıtası olmak üzere 97 ülkeye çay ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında 97 ülkeye 3 bin 652 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 12 milyon 234 bin 737 dolar gelir sağlandı.

ÇAY İHRACATI YÜZDE 19 ARTTI

Buna göre 2022'nin ilk 6 ayındaki ihracat, 2 bin 585 ton çay karşılığı 10 milyon 277 bin 186 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 41, değerde yüzde 19 arttı.

Belçika, Birleşik Krallık ve Almanya en fazla dış satım yapılan üç ülke oldu.

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında Belçika'ya 3 milyon 204 bin 386, Birleşik Krallık'a 1 milyon 543 bin 345 ve Almanya'ya 1 milyon 530 bin 657 dolarlık çay satıldı.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Kamerun, Gambiya, Eritre, Kenya, Estonya, Mayotte'ye de çay ihraç edildi.

"İHRACATIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA DA ÜST RAKAMLARA ULAŞACAK"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, çay ihracatının 2022'nin ilk yarısını beklentilerin üzerinde artış oranıyla tamamladığını, yılı da aynı yüksek oranlı artışla kapatacağını öngördüklerini söyledi.

Çay ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Gürdoğan, "Son yıllarda ihracat yapılan ülke sayısının artması çay ihracatımızda da önemli artış sağlamakta. Özel sektör firmalarının da yeni inovatif çay türleri geliştirmeye başlamasıyla ihracatımız önümüzdeki dönemde daha üst rakamlara ulaşacaktır." diye konuştu.

Tarım sektöründen ihracat rekoru Türkiye tarım ihracatında rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 125 milyar 863 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, sağlık hizmeti ihracatında liderliğe gidiyor Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre 2021’de 1.5 milyon uluslararası hasta tedavi için Türkiye’ye gelirken, potansiyelin bunun çok üzerinde olduğu ifade ediliyor.

TL’yle 50,7 milyarlık ihracat Türk lirasıyla dış ticaret yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Türkiye bir sektörde daha ihracatı artırdı: 8 milyar dolara dayandı İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), haziran ayının ve yılın ilk yarısının ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 37,6 artışla 7,82 milyar dolara ulaştı.