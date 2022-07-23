Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, Türk ürünlerinin yurtdışında tanıtılması için yeni bir projeye imza attı. Bu doğrultuda ticaretin geliştirilmesi hedeflenen 18 ülke belirlendi. ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Şili, Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam, Güney Afrika, Nijerya ve Avustralya hedef ülkeler listesinde yer aldı. Proje dâhilinde Türk ürünlerinin satışı için belirlenen ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleri ile iş birlikleri geliştirilecek ve mağazalarda raf kiralama yönünde çalışmalar yapılacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından tanıtımı yapılan Uzak Ülkeler Stratejisi ile Türkiye’nin, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika başta olmak üzere yakın coğrafyasında elde ettiği ihracat başarısının küresel sahaya yayılması hedefleniyor.

MEDYA DA KULLANILACAK

Stratejiye göre, bu ülkelere yönelik yazılı ve görsel medyada reklam faaliyetleri başta olmak üzere tanıtım faaliyetleri de yoğunlaştırılarak destekler artırılacak. Ülkelerin tüketim kanallarında, AVM’ler ve zincir mağazalar özel olarak hedeflenecek. İhraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması için diziler/filmler ve dijital oyunlar kullanılacak, film ve dizi oyuncularından faydalanılacak ve bu platformlarda ürün yerleştirilmesi teşvik edilecek. Belirlenecek niş sektörlerde tasarım odaklı, lüks tüketim ürünlerinde uzak ülkelere yönelik ortak bir pazarlama stratejisi oluşturulacak, bu ürünlere verilebilecek destek mekanizmaları geliştirilecek.

ÖRNEK HİKAYELER ANLATILACAK

Uzak ülkelerden iş insanlarına ulaşılarak Türkiye’deki ticaret erbabıyla tanışma hikâyeleri gibi konularda başarı hikâyeleri formatında tanıtım faaliyetleri yapılacak. Bu doğrultuda uzak ülkelere ihracatta başarı yakalamış Türk firmalarının bu ülkeleri hedefleyen ihracatçılara mentorluk yapacakları bir mekanizma kurulacak. Ayrıca uzak ülkelerle hava yolu kargo taşımacılığında maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

ORTAK HAREKET EDİLECEK

AVM ve büyük mağazalarla önemli e-Ticaret pazar yerlerinde eş zamanlı yapılanmasına yönelik destek mekanizmaları kurgulanacak. Uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleri ile iş birlikleri geliştirilecek ve departmanlı mağazalar ile perakende mağazalarda raf kiralama yönünde çalışmalar yapılacak. İlgili uzak ülkede yaygın olarak kullanılan ödeme sistemlerinin kullanılmasına olanak verecek mevzuat çalışmalarına katkı sağlanacak.

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