Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Türkiye, Kuzey Afrika ülkelerinden Cezayir ile enerji ve ticaretteki sıkı ilişkinin ardından şimdi de denizcilik alanında iş birliğine gitmeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, gelen davet üzerine Cezayir Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Hichem Sofiane Salaouatchi ile görüştü. Görüşmede Bakan Salaouatchi, Cezayir'in balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki yüksek potansiyelinin değerlendirilebilmesi için Türkiye ile balıkçı gemilerinin üretimi konusunda iş birliği yapmak iste dikleri belirtti. Bu kapsamda sektördeki firmalardan Cezayir ile balıkçı gemisi üretimi konusunda iş birliği yapmak isteyenlerin talepleri toplanıyor.

FİRMALAR SICAK BAKIYOR

Şu ana kadar konuyla ilgili taleplerini ileten Türk firmaların, üretilecek gemi sayısının fazla olacağını ve gelecek dönemdeki iş potansiyelini değerlendirerek üretim konusunda iş birliğine sıcak baktığı belirtiliyor.

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