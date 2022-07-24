Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | KONYA

Türkiye liderliğinde; Rusya, Ukrayna ve BM arasında varılan tahıl koridoru anlaşması buğday fiyatlarında yüzde 7'nin üzerinde gerilemeye neden olurken sektör temsilcileri anlaşmanın iç piyasa ve ihracatçıyı rahatlatacağını, orta ve uzun vadede İstanbul'u küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez yapabileceğini ifade ediyor. Rusya ve Ukrayna'nın buğday ihracatının yüzde 30'una sahip olduğunu anlatan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kâzım Taycı, iki ülke arasında savaş sürerken tahıl koridoru anlaşmasının yapılmasının bölge ülkeleri için hayati önem taşıdığını vurguladı.

TÜRKİYE İNSİYATİF ALABİLİR

Anlaşma ile tedarik zincirinin kesilmeyeceğinin kesinleştiğine işaret eden Taycı, şu değerlendirmeyi yaptı: Savaşın 10 yıldan fazla süreceği öngörülüyor. Biz hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri grubu olarak STK'larla birlikte Rusya ve Ukrayna'nın satacağı tahıl, bakliyat gibi mamullerin Türkiye üzerinden dünyanın geri kalanına dağıtılması için inisiyatif alabiliriz. Yani bir anlamda bu devasa payın distribütörlüğünü yapabiliriz. Eğer tahıl koridoru açılmasaydı Türkiye spekülatif ortamdan ciddi zarar görecekti. Rusya ve Ukrayna'dan tahıl ithal ederek katma değerli ürün hâline getirip ihracat yapıyoruz. Farklı yerlerden yapılan tedariklerde lojistik maliyetleri artmış olacaktı. Maliyet artışları fiyatları artıracak bu da rekabet gücümüzü zorlayacaktı. Bisküvi, gofret, donuk unlu mamüller üreten unlu mamüller ihracatçısı da zor durumda kalacaktı. Türkiye un ihracatında dünya birincisi. Makarna ihracatında da küresel pazar payı yüzde 6. Tahıl koridoru ile Rusya ve Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısının İstanbul olmasıyla birlikte Türkiye'nin konumu daha da pekişti. Orta ve uzun vadede İstanbul’un küresel hububat fiyatlarının belirlendiği bir merkez olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İthalat ve İhracat kanallarının yönlendirilmesi noktasında kilit bir ülke hâline geldik. Diplomatik başarıları ekonomik başarılarla taçlandırmak iş dünyamızın sorumluluğudur.

ENFLASYONU DÜŞÜRECEK

Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem Eren ise İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin “Tahıl ihracatı güvenli şekilde yapıldığında zaten düşüş eğiliminde olan dünya buğday fiyatlarının bir miktar daha düşebileceğini düşünüyoruz. Arz güvenliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Fiyatların gerilemesinin, özel sektörün ve gerekirse Toprak Mahsulleri Ofisinin yapacağı ithalatla stoklara takviye imkanına olanak tanıyacağı gibi gıda enflasyonunun düşürülmesine de olumlu katkı sağlayacağını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

BUĞDAY FİYATLARI 5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Rusya ve Ukrayna savaşının getirdiği birçok problemden biri de tahıl kriziydi. İstanbul'da tahıl koridoru için atılan imzalar ile birlikte bağlar çözülmüş oldu. Atılan imzaların mürekkebi kurumadan buğday fiyatlarında olumlu gelişmeler yaşandı. Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentileri, buğdaya yaklaşık yüzde 6 değer kaybettirerek 7,7 dolara düşürdü. Bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce görülmüştü.

Dünya Türkiye’yi konuşuyor: Ülkelerden tahıl koridoru anlaşması için tebrik mesajları Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmadan dolayı ABD, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye tebrik ve teşekkür mesajı yayımlandı.

İstanbul'daki 'tahıl koridoru anlaşması'na gölge düştü: Rusya Odesa'yı vurdu İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasının ardından olumlu mesajlar gelmeye devam ederken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ukrayna tarafından açıklanan habere göre; Rus füzeleri Odesa limanını vurdu.

Dolmabahçe'de tarihi gün: Tahıl koridoru için imzalar atıldı Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.