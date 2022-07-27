Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ülkelerinde enerji krizine yol açtı. Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor düzeye çıktı. Fiyatların artışında, Rusya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Avrupa'ya gönderdiği gaz miktarını, bugün itibarıyla kapasitenin yüzde 40'ından yüzde 20'sine düşüreceğini açıklaması etkili oldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 199,91 eurodan kapandı.

Bugün 210,25 eurodan açılan doğalgaz fiyatları, bir önceki kapanışa göre yüzde 12 artışla 223,85 euroya yükselerek marttan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Rus enerji şirketi Gazprom, pazartesi günü Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun, teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğalgaz miktarının azalacağını duyurmuştu.

Öte yandan, dün AB üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.

Yunanistan'da doğal gaz paniği: Tasarruf önerisine karşı çıktılar Yunanistan, AB'nin yüzde 15'lik gaz tasarrufu planına karşı çıktı. Atina yönetimi, talebin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti. Hükümet, plandan muafiyet talebinde bulunacak.

Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı Fransa'daki dükkanlara tasarruf çağrısı yapıldı. Ekolojik geçiş bakanı Runacher, dükkanların klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlı kullanma kuralı getirileceğini söyledi.

Macron'dan tasarruf çağrısı: Rus gazı olmadan idare etmeye hazırlanmalıyız Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan ülkesine tasarruf yapması için uyarı geldi. Macron Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken duruma hazırlanmaları gerektiğini söyleyerek enerji tasarrufu yapmaya çağırdı.