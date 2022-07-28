Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Türk Telekom, fiber çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye’nin 81 ilini uçtan uca fiberle donatan Türk Telekom, şimdi de Topkapı Sarayı'nın da içerisinde bulunduğu İstanbul’da Tarihî Yarımada’nın fiber dönüşümünü tamamladı.

"HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Fiber hane kapsamasını, Türkiye’nin yüzde 92’sine varacak şekilde 30,6 milyona yükselttiklerini vurgulayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal "Bu amaç doğrultusunda, 2019 sonunda 304 bin kilometre olan fiber ağımızı 2022 ilk çeyrek itibarıyla yüzde 22,3 büyüterek 372 bin kilometreye çıkardık. 9 milyonu geçen eve/binaya kadar (FTTH/B) fiber hane kapsamamız ise hızla büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin ve sektörün gelişimi için kilit nokta, 5G ve ötesi yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmek. Bugün Tarihî Yarımada’nın tamamını Kapalıçarşı'yı da kapsayacak şekilde fiberleştirdiğimizin müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Ortak altyapı şirketi ile ilgili tartışmalara da değinen Önal "Ortak altyapı şirketi için kim masaya ne koyacak? Henüz altyapı gitmemiş, yeni gidilecek bütün alanlara birlikte yatırım yapmayı hedef alan bir ortak altyapı oluşumuna her zaman evet dedik, şimdi de diyoruz. Yeni yatırıma gidecek her türlü iş birliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Önal şöyle devam etti: Türkiye’de fiber yatırım için daha önce 15 milyar dolar yatırım gerekli diyorlardı, şimdi ise 8-10 milyar dolar diyorlar. 1,5 milyar dolarla Türkiye'de kalan fiberleşme yatırımı yapılabilir.



Türk Telekom CEO'su Ümit Önal

5G İÇİN SÜRE VERDİ

Önal, 5G'de yerli ve millî teknolojileri görev olarak gördüklerini belirterek, babayiğitlerle 2,5 yıl içerisinde yerli 5G'yi hayata geçirebileceklerini söyledi. Türk Telekom’un kullanıcılarına 1 Haziran itibarıyla 1.000 Mbps (1 Gbps) hız sağlamaya başladığını da hatırlatan Önal "Önümüzdeki dönemde birçok müşterimizin yaygın altyapımızda yüksek hızları deneyimlemesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk Telekom'da hedef: Teknolojide kendine yetip ihraç eden ülke Yılın ilk çeyreğinde 9,5 milyar lira konsolide gelire ulaşan, 1,5 milyar lira yatırım yapan ve 3 aylık net kârını 561 milyon lira olarak gerçekleştiren Türk Telekom, yerli yatırımla Türkiye’yi teknolojide kendi kendine yeten ve ihraç eden ülke seviyesine ulaştırmayı hedefliyor...