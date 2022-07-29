Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN | İSTANBUL

Dünyanın salgınla boğuştuğu dönemde hazırlıklarını yapan, organizasyonunu kuran Türkiye, yıl sonu için turist sayısı ve geliri açısından hedef büyüttü. 2021 planlaması yapılırken 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir olarak hedeflenen yıl sonu rakamları, en önemli pazarlardan olan iki ülkenin birbiriyle savaşına rağmen yukarı doğru revize edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni hedefi 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak açıkladı ve "Yıl sonuna doğru yeniden yukarı doğru bir revizyon açıklayabilir" demeyi de ihmal etmedi. Turizmde 2019'da görülen zirve rakamların ardından başlayan pandemi döneminde hazırlıklarını yaptıklarını, güvenli turizm sertifikası başta olmak üzere reklam ve tanıtım organizasyonlarını hızlı yönettiklerini, turizmin tüm paydaşlarının bir arada çalıştığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının çalışmaları sayesinde çok hızlı bir ilerleme sağladıklarını söyleyen Ersoy, bu sayede pandemide daha az kayıp yaşayıp, daha hızlı çıkan ülke olarak Türkiye'nin önde bulunduğunu anlattı.

THY'NİN UÇTUĞU HER YER HEDEF

Bakan Ersoy, Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyada 330 kente uçtuğunu, bunların her birinin turizm tanıtımı için hedef pazar olduğunu,tanıtımlarda destinasyon ve temaları belirleyip 81 ile yapılmayı hedeflediklerini, pazar çeşitliliği sayesinde yaşanan olumsuzlukları karşı anında aksiyon aldıklarını ifade etti. 2019'un ilk 4 ayında Türkiye turizm pastası yüzde 13 daralırken, rakipleri olan İspanya yüzde 26, İtalya yüzde 30, Yunanistan yüzde 27 daralmıştı. 2022'nin ilk 4 ayında ise turizmde Türkiye yüzde 14 büyürken, rakipleri küçüldü. İspanya yüzde 11, İtalya yüzde 22, Yunanistan yüzde 15 daha az turist çekti. TGA'nın otelleri, yeme içme alanlarını, acenteleri pastadan aldıkları paya göre TGA'da temsil edilmesini sağladıklarını söyleyen Ersoy "Aktif bir çalışmamız var. Özel sektör mantığıyla hızlı hareket ediyoruz. Devlette bazı kararların alınması uzun süreler alabiliyor. Biz ise değişen şartlara göre hareket ediyoruz. Aksi hâlde pandemide hâlâ tanıtım yapıyor olabilirdik. Çalışmamızı doktorun dozaj denemesi gibi görebilirsiniz. Gerektiği yerde gerektiği kadar" dedi.

TURİZM LİSELERİNDE 3 DİL ÖĞRENİLİYOR

Geçmişte büyük ilgi gören, ancak 2000'li yıllarda popülaritesini kaybeden turizm meslek liselerinde son yıllarda yığılma olduğunu, bu büyük talebin değerlendirildiğini söyleyen Bakan Ersoy "İngilizce kesin mecburi. Ardından Rusça, sonra da Almanca, Fransızca, Arapça gibi diller arasından seçilen bir seçmeli dil mecburiyeti var. Öğrenciler 3 dil öğrenerek mezun oluyor. Liselerle turizm tesislerinin anlaşmaları sayesinde öğrenciler iyi ücretlerle çalışma, öğrenme fırsatı buluyor. Ardından burs verme çalışması başlatıyoruz” dedi.

40 YILDA YAPILAN TANITIMA BEDEL

Turizm Bakanı Ersoy'un verdiği bilgiye göre, İstanbul'da son 40 yılda yapılan tanıtım kadar tanıtım yapıldı. Karadeniz ve Alanya yoğun olarak tanıtımda. Her ülkenin ilgisine göre reklam filmi yayınlanıyor. Daha çok dijital kanallar ağırlıklı olarak kullanılıyor. 2018'de 1,4 milyar gösterim gerçekleşirken, 2019'da 37 ülkede 7,9 milyar, 2020'de 80 ülkede 7,7 milyar, 2021'dde 97 ülke ve 14,2 milyar, 2022'de de şimdiye kadar 200 ülkede 21,6 milyar gösterim gerçekleşti. Gösterimler hareketlilik ve talebe göre artırılıyor, “goturkiye” kanalında bütün turizm yıldızlarımızın filmleri yer alıyor. Tanıtımların global haber kanallarında yoğunlaştığını da söyleyen Ersoy, gelir potansiyeli daha yüksek olan etkinlik ve ağırlama alanına ağırlık verdiklerini ifade etti.

KİŞİ BAŞI GELİR DEĞİL GECELİK GELİR ÖNEMLİ

Pandemide konaklamaların daha uzun tutulduğunu, bu nedenle kişi başına gelir değil, konaklamada gecelik gelirin önemli olduğunu söyleyen Bakan Ersoy "Temmuz rakamları 2019'un üzerine çıkar. Antalya'da 13 milyonu bulabiliriz. İstanbul yeni bir rekor kıracak. Gelirde de rekor bekliyoruz. 37 milyar doları aşacağız. Kişi başına gelir 2028'de 1.000 doları aşar diye tahmin ediyoruz" dedi. Kişi başı konaklama gelirinin 2022'de 788 dolar olmasının beklendiğini, ancak gece başına gelirin 81,2 dolar olduğunu söyleyen Ersoy, 10 gün, 14 gün, 20, 30 gün konaklamalar olduğunu, bu kişilerin gecelik gelirine göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık turizmine google dopingi Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, pandemiden sonra 2022 yılında Türkiye’ye gelen yabancı hasta sayısında büyük artış olduğunu belirtti. Devlet, sağlık turizmini desteklemek amacıyla Google ve sosyal medyaya verilen reklam faturalarının yüzde 60’ını geri ödüyor

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