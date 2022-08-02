Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü İşletme Kooperatifi (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, konunun ilk gündeme geldiğinde hem sektörde hem kamuoyunda ciddi bir yankı uyandırdığına işaret ederek “Ancak konunun muhatapları uygulamanın nasıl olacağı ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmadıkları için ciddi belirsizlikler vardı. Biz İSTEB olarak ve sektörün başka ilgilileri konuyla ilgili uzman isimleri konuk ederek paneller düzenledik ama GİB’den bir açıklama gelmediği için hiç kimse bir şey yapamadı… Beklenen açıklama GİB BTRANS sayfasından 28.07.2022 perşembe günü yapıldı. Bu açıklamada bir kılavuz yayınlandı ve şifre alma ile ilgili tarifler yapıldı. Açıklamanın yapıldığı süre ile tebliğde son giriş tarihi olarak açıklanan süre çok kısa bir zaman. Bu sürede istenen bilgilerin girilmesi mümkün değil. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan bu tebliğin uygulamasının en az üç ay ertelenmesini istiyoruz. Ayrıca, eğer istediğimiz bu erteleme olursa uygulamanın nasıl daha iyi olabileceği ile ilgili kanaat önderlerinin katılacağı ve görüş vereceği toplantı/toplantılar yapılmalı diye düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

e-Ticaret’e çekidüzen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi.

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