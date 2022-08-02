Türkiye Gazetesi

İstanbul’da enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü ivme temmuzda da devam etti. İTO’nun yayımladığı perakende fiyat endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 99,11 artış gösterdi. Böylelikle bu endekste yıllık değişim Şubat 1998’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aylık değişim ise yüzde 4,09 olarak kaydedildi. Temmuz 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,31, ev eşyası harcamalarında yüzde 7,70, gıdada yüzde 4,83, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 4,44, giyimde yüzde 2,63, konutta yüzde 2,15, ve ulaştırmada yüzde 4,55 azalış izlendi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı: Kalıcı şekilde düşüreceğiz Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlayacaklarını söyleyerek, Türkiye ekonomisinin büyüyen ekonomiler arasında en üst sıralarda yer aldığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu canlı yayında 3. Enflasyon raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, 2022 enflasyon tahmininin yüzde 60,4'e yükseltildiğini açıkladı.