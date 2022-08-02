Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşları için geçerli olan yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya çerçevesinde THY, 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tüm iç hat uçuşlarında 299,99 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.

BİLET ALIM TARİHLERİ 2-3 AĞUSTOS

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 2 ve 3 Ağustos 2022 tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

AYRICALIKLI FİYATLARLA UÇMA İMKANI

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini hem vatandaşlar hem de dünyanın dört bir yanından gezginlerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti.

Ekşi, "Bir yandan yeni açılan havalimanlarımıza kanat açarken diğer yandan misafirlerimize ayrıcalıklı fiyatlarla uçma imkanı tanıyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve en değerli markası olarak gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

THY İNDİRİMLİ BİLET KOŞULLARI 2022

Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyalı biletler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Vatandaşlar kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Türkiye'den kritik hamle! Üretim başladı, jet yakıtı bu yıl THY kullanacak Türkiye'nin yenilenebilir enerjide hedeflerini yakalamaya başladığını belirten Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Mayıs ayı sonu itibarıyla rüzgar enerjisinde 2022 hedefinin, jeotermal ve biyokütlede ise 2023 hedeflerinin şimdiden aşılmış durumda olduğunu belirtti. Kumbaraoğlu, Avrupa'nın ilk karbon negatif entegre biyografindekisinde alg biokütlesinden sürdürülebilir şekilde ileri düzey biyoyakıtlar üretmeye başladıklarını söyledi ve bunun THY tarafından kullanılacağını açıkladı.

Havacılık emeklerken THY koşuyor Pandeminin getirdiği sıkıntıları büyük oranda aştıklarını anlatan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi “Bütün uluslararası otoriteler pandemi öncesi şartlara 2024 yılında ancak erişilebileceğini söylerken biz bu sene neredeyse 2019 şartlarına geri döndük. Havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bu dönemde biz koşuyoruz” dedi.