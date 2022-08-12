Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Hükûmet, EYT düzenlemesini yıl sonuna kadar tamamlama yönünde çalışmalarını sürdürürken, düzenlemenin hazineye maliyeti tartışılıyor. EYT’den yaklaşık 5 milyon kişinin faydalanması beklenirken, problem çözülür çözülmez herkesin aynı anda emekli olması mümkün görünmüyor. Belirlenecek modele göre, emekli olmak için yıl ve prim gününü doldurmak gerekiyor. Mesela, emeklilikte süre şartı 25 yıl olarak alındığında; kişi, 25 yılı doldursa bile prim gününü doldurmamış olabiliyor. Benzer şekilde, 1999’un Eylül ayı öncesinde işe giren kişinin de 25 yılı dolmamış kabul ediliyor. Bu nedenle emeklilik zamanı, 2024’e kayabiliyor. Bu kapsamda EYT’de emekliliklerin topluca değil, parça parça gerçekleşmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla düzenlemeden ilk etapta şartları taşıyan yaklaşık bir milyon kişinin yararlanması öngörülüyor. Vazgeçilen primlerle birlikte EYT’nin ilk yılında hazineye 90-110 milyar lira arası bir maliyet getirmesi bekleniyor.

Uzmanlar, EYT’lilerin bir kısmının tekrar çalışacağını veya emekli olanların yerine yeni istihdamlar ile vazgeçilen primin bir kısmın yeniden kazanılacağını ve prim için borçlananların ödemelerini hesaba katarak bu maliyetin daha da düşeceğini hesaplıyor. Bu çerçevede, yükün aydan aya hem kademelendirileceği hem de düşeceği belirtiliyor. Uzmanlar, söz konusu yükü, ‘katlanılabilir’ olarak nitelendiriyor.

8 Eylül 1999 öncesi işe girmiş olanlar için emeklilikte yaş şartı aranmıyordu. O dönemde yıl ve prim gününü dolduran emekli olabiliyordu. Daha sonra emeklilik için kademeli olarak yaş şartı getirilmişti. Bu da EYT sıkıntısını ortaya çıkarmıştı.

FORMÜLLER TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kendisini ziyaret eden EYT heyetine, kamuoyunda gündeme gelen formüllerin doğru olmadığını ifade etse de maliyet bakımından hâlen bazı EYT modelleri tartışılıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

> FİNLANDİYA MODELİ: Masadaki ilk seçenek, aylıklardan bir miktar kesinti yapılarak herhangi bir yaş şartı aranmaksızın 1999 öncesi işe girenlerin emekli edilmesi. Bu formülde aylıklardan yüzde 2-3 kesinti yapılıyor ve emekliliğin önü açılıyor. Bu model daha önce Finlandiya’da uygulanmıştı. Finlandiya, daha sonra bu modelden vazgeçmişti.

> YAŞIN DÜŞÜRÜLMESİ MODELİ: EYT’de bir diğer seçenek de emeklilik yaşının düşürülmesi. Erkeklerin ve kadınların emekliliğinin 2-3 yaş kadar öne çekilmesini öngören formül de konuşuluyor. Uzmanlar ise bu seçeneğin farklı bir EYT sorunu ortaya çıkaracağını, şimdikinden farklı olarak sadece yaşa takılanların, yaş aralığının değişeceğini değerlendiriyor.

> 1999 FORMÜLÜ: 8 Eylül 1999 öncesi işe giren, kadınlarda 20 yıl ve erkeklerde 25 yılı ve prim gününü doldurmuş olanların, doğrudan emekli edilmesi ise bir diğer alternatif. Uzmanlar, bu formülün en uygulanabilir metot olduğunu ifade ediyor.

EYT aralık ayında tamam! Görüşme trafiği hızlandı, Bakan Bilgin müjdeyi verdi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Platformu Ankara'ya çıkarma yaptı. Bakan Bilgin, çözüm için tarih verdi. Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik "Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi" dedi.

EYT'de doğru bilinen yanlışlar: 9 bin gün prim şartı gerçekçi değil! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) heyecanla yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen EYT çalışmalarına dair son detayları bekliyorlar. 2023 bütçe görüşmelerinin ardından ele alınması beklenen EYT'de birçok formül gündeme gelirken, 9 bin günlük primi kapsayan çözüm birçok EYT'li SSK'lıyı telaşlandırdı. EYT konusunda değerlendirmelerde bulunan SGK Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik reformunda son anda 9 bin günlük primden vazgeçildiğini belirtti ve "Nitekim tarihsel süreç içerisinde sosyal güvenlik sistemimize bakıldığında SSK’lılara Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalı ve iştirakçilerden farklı olarak hiçbir zaman 9.000 gün prim şartı öngörülmemiştir" dedi.

Primi az olan EYT'liye borçlanma seçenekleri neler? 3 formül masada EYT'liler geri sayıma geçti, meraklı bekleyiş sürüyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen düzenleme için milyonlar büyük beklenti içinde. 'Primi eksik olan vatandaşlar EYT kapsamına girecek mi' sorusu ise en çok tartışılanlar arasında yer alıyor. EYT son dakika gelişmeleri içinde yer alan konuya dair formüller gündemde. EYT haberleri peş peşe gelirken son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler haberimizde...