Türkiye Gazetesi

Müşterilerin hesaplarındaki para veya değerli madenleri vadeli şekilde kullanıma sunmasından kaynaklanan gelirlerin belirlenmesinde mevduat faizi uygulaması belirleyicidir. Faizin ne olduğu ne kadar geri ödeme alınacağının bulunmasında etken olan orandır. Mukayese.com bankaların güncel rakamlarına ulaşarak vade, kredi miktarı ve faiz sayesinde doğru kredi hesaplamaları yaptığından kullanımı önemlidir.

MEVDUAT FAİZİ HESAPLAMASI NEDİR?

Bankaların hesaplarında para veya yatırım değeri taşıyan değerli maden barındırmaları halinde belli bir faiz oranı üzerinden vadeli şekilde gelir sundukları hesap türüdür. Yani bir başka ifadeyle hesap sahibinin belirlediği rakamı vade sonuna kadar geri almayacağını garanti etmesinden kaynaklı bankanın buna karşılık verdiği faiz oranı üzerinden geri ödemede bulunmasıdır. Bu sayede banka işlemlerde kullanmak ve değerlendirmek için para sahibi olurken hesabın sahibine de bundan pay vererek iş ortaklığı oluşturmuş olur.

İpucu: Siz de hemen şimdi mevduat faizi hesaplama sayfasını ziyaret ederek, aylık, 3 aylık ve yıllık faiz gerisi hesaplaması yapabilirsiniz.

MEVDUAT FAİZİNDE PARANIN CİNSİ

Mevduat hesabının hangi para cinsinden açılacağına dair bazı farklı seçenekler vardır. Bunlar:

• Türk Lirası hesapları,

• Dolar, euro, sterlin gibi dövizler,

• Altın, gümüş tarzında değerli madenler üzerinden hesap açılmasına izin verilir. Bu hesaplarda var olan değerlerin vade sonuna kadar bankaya sunulmasından kaynaklanan gelirler oluşturulur. Bunun dışındaki para birimleri veya yatırım değerleri için bankalarla iletişime geçmek gerekir.

MEVDUAT FAİZİNDE VADE SÜRESİ

Mevduat işlemlerinde faizin vadesi tamamen hesap sahibinin isteğine ve bankanın verdiği faiz oranına göre şekillenir. Çünkü banka faizi vadenin uzunluğu kapsamında artırma yoluna gider. Bunun için aylık, günlük veya seneden daha uzun vadelerde yatırım yapılması söz konusu olabilecektir. Vade süresinin uzun olması yatırılan paranın çokluğuna bağlı olarak faiz oranının da artmasına neden olduğundan önemlidir. Bundan dolayı en başından vade süresine karar verirken mukayese.com hesaplama ekranından faydalanmak önerilir.

MEVDUAT FAİZİNDE ALTININ YERİ

Mevduat faiz hesaplarında en fazla yeri olan değerli madenler altın ve gümüştür. Zaten altın her zaman en güvenli görülen yatırım türlerinden biridir. Bunun fiziki anlamda yapılması bir seçenek iken bankalar aracılığıyla satın alınması bir başka seçenektir. Bu satın alımlardan sonra vadeli olarak altınların hesaplarda değerlendirilmesi mümkün olur.

MEVDUAT FAİZLERİNİN GETİRİSİ

Hesaplardan elde edilecek gelirin belirlenmesinde yatırılacak olan rakamın ve vade durumunun yanında faizin de belirleyici olduğu unutulmamalıdır. Bankanın hangisi olacağına karar verirken bu etmenler ışığında değerlendirme yapılmasının en doğru olacağı kesindir. Getirinin yüksek olması bankadan alınacak ödemenin daha yüksek olmasına neden olacaktır. Mukayese.com bankaların değişken mevduat faizi oranlarını aynı ekranda bir araya getirerek hesaplamaların yapılmasına yardımcı olur.

EN İYİ MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİNİ BULMA

Sağlanan en iyi mevduat faizi hesaplamasını bulmak isteyenlerin hangi banka ile çalışacaklarına karar vermesi istenir. Bunun için faiz oranlarının en yüksek olduğu bankalardan başlayarak bir analiz yapılmalıdır. Kıyaslama ekranından vadeli şekilde değerlendirilecek olan paranın cinsi ve ne kadar vade ile yatırılacağı açısından bilgiler girilmeli ve bankaların uyguladıkları ödemeler görülmelidir. Bu yolla kısa sürede en iyi bankanın bulunması mümkün olur.

Günümüzde klasik mevduat hesabı getirisinden daha iyi bir seçenek de mevcut. Bu da kur korumalı tl vadeli mevduat hesabı. Giriş yaptığınız günkü kur ile vade sonundaki kur bilgilerini girmeyi deneyerek ne kadar yüksek bir kazanç elde edebileceğinizi görebilirsiniz.

Unutmadan yıl sonu dolar kuru beklentisinin de 20TL üzeri olduğunu belirtelim.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANINDA İLK KEZ MÜŞTERİ OLMA FIRSATI

Bankaların bazıları mevduat faizlerinde alışılmışın dışında faiz oranları verebiliyor. İlk kez müşteri olunmasına karşılık belli süreyle bankanın oldukça yüksek vadeli mevduat yatırımı ödemesi yapması kampanyası ilgi çekici gelebiliyor. Bu fırsatın da değerlendirilmesi gelir açısından seçenek olabiliyor. Mukayese.com mevduat faizi alma fikri olanların hesaplamalarında güvenle ve doğru hesaplamalar için kullanılabiliyor.

Kaynak: https://mukayese.com/