Türkiye Gazetesi

Türkiye çiftçiye ve üretime destek vermeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak üreticilere, çiftçilere milyonlarca liralık destek ödemesi veriliyor. Bugün de bir ödeme yapılacak ve 37 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarında olacak.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "37 milyon 239 bin 568 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Söz konusu tutar, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 1301 kişinin hesabına aktarılacak.

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