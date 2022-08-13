Türkiye Gazetesi

2019 yılında açılan İstanbul Havalimanı hem Avrupa'da hem de Türkiye'de en gözde havalimanları arasında birinci sırada. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda sıklıkla kullanılan İstanbul Havalimanı Türkiye'ye dev kazanç sağladı. Konuya ilişkin Ulaştırm ve Altyapı Bakanı İsmailkaraoğlu açıklamada bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından 29 Ekim 2019'da açılan İstanbul Havalimanı'nın ekonomik etkilerine ilişkin infografik paylaştı.

'SIFIR HARCAMA İLE 117 MİLYAR AVRO KAZANÇ'

Yatırım tutarı 10,25 milyar avro olan İstanbul Havalimanı'nın "devletin kasasından para çıkmadan" yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Toplam alınacak kira, 26 milyar avro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı, 80,7 milyar avro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar avro Türkiye'ye kazanç." değerlendirmesinde bulundu.

İSTİHDAMA ETKİSİ

Karaismailoğlu'nun paylaşımında yer alan infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, milli gelire 23,75 milyar avro, üretime 51,3 milyar avro, ihracata 4,2 milyar avro, vergiye 1,23 milyar avro katkıda bulunurken, istihdama etkisi 972 bin oldu.

246,4 MİLYON AVRO TASARRUF

İstanbul Havalimanı ile zamandan 84,3 milyon avro, akaryakıttan 56,5 milyon avro, çevreden 7,8 milyon avro ve diğer kalemlerden 97,8 milyon avro olmak üzere toplamda 246,4 milyon avro tasarruf edildi.

İstanbul Havalimanı'nda check-in rekoru! Bizde 1 dakika, Avrupa'da 4 saat Avrupa havalimanlarında kriz yaşanırken, İstanbul Havalimanı 1 dakikalık check-in ve 16 dakikalık bagaj alım süresi ile rekor kırdı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu “İstanbul Havalimanı adından söz ettiriyor” dedi.

İstanbul Havalimanı bir ilke imza atacak: 5G hizmete sunulacak İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza atacak. Yüksek hızlı internet imkanı sağlayan 5G teknolojisi, İstanbul Havalimanı’nda hayata geçiriliyor. Tanıtım etkinliğine Bakan Karaismailoğlu da katılacak.

İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor! Avrupa'da yine zirvede İstanbul Havalimanı haziran ayında 5 milyon 996 bin yolcu trafiğiyle Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.