Türkiye Gazetesi

Avrupa, petrol ve gaz ihtiyacı nedeniyle gözünü Afrika'ya dikti. Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı işgal girişimi sonrası ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve Rusya'yla olan siyasi rekabet, küresel güçlerin Afrika ülkelerine ilgisini artırdı. Afrika ülkelerinin sahip oldukları gaz ve petrol rezervinden ötürü Avrupa'nın baskısı altında olduğunu belirten Güney Afrikalı siyasi analist Iqbal Jassat, ancak Afrika'nın bu ihtiyacı karşılayacak kapasitesinin sınırlı olduğunu hatırlattı.

AFRİKA 'GELECEĞİN PAZARI' OLARAK GÖRÜLÜYOR

Kıtaya son aylarda Batılı liderler tarafından çok sayıda üst düzey ziyaret yapılırken, Batı, Afrika ülkeleriyle ilişkisini hem siyaset hem de ekonomi alanında geliştirmenin yollarını arıyor. Analistlere göre, Afrika hem nüfusu hem de sahip olduğu doğal kaynaklarıyla Batı tarafından "geleceğin pazarı" olarak görülüyor.

DÜNYANIN GÖZÜ BURADA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un mayıs ayında Senegal, Nijer ve Güney Afrika'yı kapsayan Afrika turunun ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen ay Kamerun, Benin ve Gine Bissau'ya gitti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella geçen ay zengin gaz rezervlerine sahip Mozambik'in ardından Zambiya'yı ziyaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır, Etiyopya, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinin hemen ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda'da temaslarda bulunması dikkati çekti.

HERKES FARKLI FIRSATLAR GÖRÜYOR

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan Güney Afrika Üniversitesinden Siyaset Uzmanı Dirk Kotze, 'herkesin, gördüğü fırsatlardan ötürü' Afrika'yla ortaklık kurmanın yollarını aradığı belirtti.

Güney Afrikalı siyasi analist Iqbal Jassat ise, Avrupa'nın Rusya'yla ayrılığının ardından 'çaresiz' şekilde Afrika'ya ilgisini artırdığını ifade etti. Afrika'da ülkelerin sahip oldukları gaz ve petrol rezervinden ötürü Avrupa ülkelerinin baskısı altında olduğunu kaydeden Jassat, ancak Afrika'nın bu ihtiyacı karşılayacak kapasitesinin sınırlı olduğunu hatırlattı.

Petrolden sonra en değerli ikinci ürün.... Türkiye'de ilk kez denenecek! Bir ili zengin edecek Türkiye kahve üretimine de el atacak. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) tarafından Tayland’dan getirtilen kahve tohumları, saksılara ekilerek fidan halini almaya başladı. İlk olma özelliği taşıyan bu çalışmanın amacna ulaşması halinde, ciddi bir gelir kapısı olması bekleniyor.