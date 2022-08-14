Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, mayıs ayında yerli imkânlarla 32 milyon metreküp gaz üretildi. Bunun yüzde 96’sından fazlası Tekirdağ, İstanbul ve Kırklareli’ndeki sahalardan çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Bulgaristan ve Makedonya’ya toplam 400 bin metreküp, bu yılın mayıs ayında ise Yunanistan’a 7 milyon metreküp doğalgaz ihraç edildi. Uzun süredir aktif olan Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Hattı’nda, mart ayında da 30,4 milyon metreküp doğalgaz ticareti yapılmıştı.

LNG ALIMI ARTTI

Ayrıca, kışa doğalgaz tedariki bakımından sorunsuz girmek için çalışmalarını sürdüren Türkiye, fiyatları dikkate alarak depolama tesislerindeki gaz alımını azaltırken, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) terminallerindeki depolamasını artırdı. Bu çerçevede, LNG terminallerinde depolanan doğalgaz miktarı, bu mayısta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 arttı.

Öte yandan, doğalgaz abonesi sayısı da her geçen gün artıyor. Mayıs ayı itibariyle Türkiye’deki toplam doğalgaz abonesi sayısı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 106 bin artarak 18,9 milyona ulaştı.

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