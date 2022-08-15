Türkiye Gazetesi

Moskova Borsası, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler dışında kalan yatırımcıların bugün itibarıyla artık işlem yapabileceklerini duyurmuştu.

Buna göre, söz konusu kapsama giren yatırımcılar bugün Moskova Borsası’nda işlem yapmaya başlarken, yabancıların işlemelerine yönelik kısıtlamaların kısmen kalkmasına rağmen rublenin dolar veya avro karşısındaki hareketlerinin sınırlı kaldığı görüldü.

Dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artışla 61,3 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 0,3 yükselişle 62,5'e çıktı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,02 değer kaybıyla 2.146 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 1,2 kayıpla 1.102 puana geriledi.

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana finans piyasalarında çok sayıda sermaye kontrolü uygulanıyor.

Bir ay aradan sonra ilk! Moskova Borsası bugün işlemlere başlıyor Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgalinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri Moskova yönetimine karşı sert yaptırımlar uygulamıştı. Yaptırımlar karşısında ayakta durmaya çalışan Rusya ise borsa işlemlerini durdurmuştu. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan Moskova Borsası bugün yeniden işlem görmeye başlayacak. Sınırlı hisse ile açılış yapacak olan Moskova Borsası, saat saat 09:50 ile 14:00 arasında işlemlere açık olacak.

Moskova Borsası'nda TL dönemi başladı Moskova Borsası'nın Türk lirası üzerinden işlemlere başladığı bildirildi. Borsada ilk günde Türk lirası üzerinden 1,5 milyon rublelik işlem yapıldı.