Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ucuz gıda talimatının ardından Tarım Kredi marketlerinde indirim uygulamasına başlandı. Vatandaşlar Tarım Kredi marketlerine akın ederken 30 üründe indirime gidildiği ancak indirimin sınırlı kaldığı görüldü. Vatandaşlardan kimisi istediği ürünü indirimli şekilde aldığını belirtirken kimisi de umduğunu bulamadı. Biz de Tarım Kredi Kooperatiﬂ erine ait bir marketin 12 Ağustos 2022 ﬁyatları ile dünkü ﬁyatlarını karşılaştırdık.

Pirinçte yüzde 28, ayçiçeği yağında yüzde 10 indirime gidilirken, karşılaştırılan 10 üründe herhangi bir ﬁyat değişikliği olmadığı, sıvı sabunda ise yüzde 30 zam yapıldığı görüldü.

PİRİNÇ, YAĞ VE MAKARNADA İNDİRİM

İndirim gelen ürünlerden TK Osmancık Pirinç (1 Kg) 22,90 TL’den 17,90’a, TK Ayçiçek Yağı pet (2 L) 71,40 TL’den 64,50 TL’ye, TK Ayçiçeği Yağı dar ağızlı pet (5 L) 162,90 TL’den 146,90 TL’ye indi. TKK küp şeker (1 Kg) 24,90 TL’den 22,50 TL’ye, TK Anadolu Burgu Makarna (500 G) ise 4,70 TL’den 4,50 TL’ye düştü. 10 ÜRÜNDE DEĞİŞİM YOK Ayrıca, ﬁ yatı 25,65 TL olan TK Baldo Pirincin (1 Kg), 14,90 TL olan TK Pilavlık Bulgurun (1 Kg), 10 TL’lik TK Anadolu Buğday Ununun (1 Kg), 58,90 TL’lik TKK Doğal Ev Tarhanasının, 13,90 TL’lik Torku yarım yağlı sütün (1 kg), 37,90 TL’lik TK Gemlik XS-ekoboy siyah zeytinin (900 g), 39,90 TL’lik TK Gemlik çeşit S zeytinin (900 g), 56,90 TL’lik TKK tam yağlı beyaz peynirin (525g), 42,90 TL’lik Elit Bulaşık makinesi tabletinin, 38,90 TL’lik Elit bulaşık sıvı deterjanının (4 kg) ﬁyatında indirime gidilmediği görüldü.

SIVI SABUNA ZAM

İndirim kampanyası başlamışken, sıvı sabuna zam gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. 12 Ağustos’taki raf ﬁ yatı 9,90 TL olan Elit sıvı sabunun (750 ml), 15 Ağustos’taki ﬁ yatı yüzde 26 zamla 12.50 TL’ye yükseldi.

SIRADA ET ÜRÜNLERİ VAR

Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak.

ZİNCİR MARKETLER DE FİYAT KIRDI

Öte yandan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin başlattığı indirim kampanyası, piyasayı da dengeledi. Özel sektöre ait bazı zincir marketlerde de rekabete uygun olarak etiket ﬁ yatlarında indirime gidildi. Bakliyat, unlu mamüller ve süt ürünlerinde Tarım Kredi’dekine benzer indirimler yapıldı.

STOK FAZLALARI FIRSAT ÜRÜNÜ OLDU

Stokta fazla bulunan bazı ürünler de marketlerin önünde ‘fırsat ürünü’ olarak satışa çıktı. Elit yüzey temizleyici (1.5 L), 10,50 TL’den, Elit Matik Toz Deterjan Beyazlar (5 kg) 59,90 TL’den, Elit Ultra Çamaşır Suyu (1 L) 11 TL’den, Elit Tuvalet Kâğıdı (16’lı) 59,90 TL’den, Elit Kâğıt Havlu (6’lı) 31,50 TL’den vatandaşa sunuldu. Ayrıca, TK Tiryaki Siyah Çay (1 Kg) 59,90 TL, TK Toz Şeker (2 Kg) 34 TL’den raﬂ ara yerleşti. TK Anadolu Nohut (1 Kg) 17,90 TL, TK Anadolu Fasulye (1 Kg) 20,50 TL’den, TK Anadolu Kırmızı Mercimek (1 Kg) 19,90 TL’den, TKK Domates Salçası (830 g) 16,25 TL’den satılmaya başlandı.

ZİNCİR MARKETLER DE FİYATLARINI DÜŞÜRSÜN

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Tarım Kredi’nin diğer marketlere örnek oluşturması gerektiğini belirterek, “Diğer zincir marketler de Tarım Kredi Kooperatiﬂ eri’nin ﬁyatlarını referans alsınlar. Hatta onunla yarışsınlar” diye konuştu. Fiyatlara ilişkin de bilgi veren Ağaoğlu, “Ben cumartesi günü bu markete geldim. Bazı ürünlerin ﬁyatları diğer zincir marketlerin indirimli satış ﬁyatlarıyla benziyordu. Örneğin pilavlık bulguru, bir özel zincir markette 14,50’den gördüm. Burada 14,25’ti. En ucuzu o pilavlık bulgurun, özel sektörde ‘private label’ dediğimiz özel imalat. Bugün 13,90’a düşmüş. Cumartesi günü baktığımda domates 9,90’dı bugün 7,90’a inmiş. Patlıcan 11,50’den 9,60’a, kabak 9,75’ten 7,90’a, salatalık 8,90’dan 7,90’a, limon 22,90’dan 17,90’a, yüzde 20 civarında indirim yapılmış” şeklinde konuştu. Vatandaşlara toplu alımdan kaçınma uyarısında bulunan Ağaoğlu, “Genel olarak ortalama yüzde 13-15 bandında bir indirim söz konusu. Vatandaşlara sesleniyorum; bu ﬁ yatlar daha da düşecek, indirimli ürün çeşidi daha da artacak. Bu nedenle toplu almayın. İhtiyaçlarından fazla alım piyasada ﬁ yatları yükseltir” ifadelerini kullandı.

Tarım kredi marketlerine yoğun ilgi: Fiyatları duyan akın etti! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan indirimin ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine ülkenin dört bir yanından vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İndirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Tarım kredi marketlerinde indirimli satış başladı: İşte kalem kalem ürün listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarım kredi marketlerinde indirimli satış başladı. 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü (bugün) itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçti.

Bakan Kirişçi: 1.300 Tarım Kredi Market'e kasap reyonu açılacak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1.300 tane Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde kasap reyonu açılacağını duyurdu. Bakan Kirişçi, etlerin indirimli satılacağını belirtti.