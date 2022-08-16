Türkiye Gazetesi

Fed, kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunan veya bulunmak isteyen bankalara yönelik denetim mektubu yayımladı.

Söz konusu mektupta, gelişmekte olan kripto varlıkların, bankacılık kuruluşları, müşterileri ve genel finansal sistem için potansiyel fırsatlar sunduğu ancak güvenlik, tüketicinin korunması ve finansal istikrar ile ilgili riskler de oluşturabileceği aktarıldı.

Fed'in konuyla ilgili gelişmeleri ve bankaların kripto varlıklara dair faaliyetlere katılımının yakından izlendiği kaydedildi. Mektupta, kripto varlıklarla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmadan önce bankaların bu tür faaliyetlere yasal olarak izin verildiğinden emin olması gerektiği vurgulandı.

Bankalardan kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerde bulunmadan önce düzenleyicileri bilgilendirme yapması istendi. Ayrıca bunların güvenli ve sağlam bir şekilde yürütülmesi için yeterli sistemlere, kontrollere sahip olunmasının şart olduğu ifade edildi.

İran ithalatta kripto kullanımını destekliyor İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, ülkede kripto para birimlerinin ve kripto madenciliğinin yalnızca ithalat için kullanılması şartıyla yasal olduğunu söyledi.

Altın, gümüş, kripto... İslam Memiş 'patlama olacak' deyip tarih verdi: Bu hafta boyunca sizi uyardım Dünyada meydana gelen gelişmeler ve ekonomik olaylar sonrası dalgalanan altın fiyatlarına dair açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih verdi, bu kez de altın, gümüş ve kripto para için uyarılarda bulundu. "TL'yi nasıl değerlendiririm?" sorusuna cevap veren Memiş, YouTube kanalında yaptığı açıklamalar ile ekonomi piyasasına dair merak edilenleri anlattı.

Fed Başkan Yardımcısından kripto paralarla ilgili önemli açıklama ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, kripto para piyasası ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.