Türkiye Gazetesi

Milyonlar Merkez Bankası’nın vereceği kararı merakla bekliyor. Merkez Bankası 2022 yılının 8. faiz kararını açıklayacak. 2021 yılını, eylül ayında başladığı faiz indirimlerine 2022 yılında sabit tutma kararı ile son verdi. Merkez Bankası 2021 yılında 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

2022'DE SABİT KALDI

2022 yılının ilk ayından itibaren değişiklik yapmayan Merkez, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı.

KARAR YARIN SAAT 14.00’DE AÇIKLANACAK

Merkez Bankası 2022 yılının sekizinci faiz kararını ise 18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçları geçtiğimiz günlerde yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Merkez Bankası kritik veriyi açıkladı: Türkiye’nin bir yıl içinde ödemesi gereken dış borç belli oldu Merkez Bankası'nın açıkladığı veriye göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku haziran ayında %10,9 artarak 134,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 47,7 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 182,5 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Haziranda yüzde 9 arttı, İstanbul yine ilk sırada Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,0 artarak 469,8 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini açıkladı Merkez Bankası'nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Bankanın verilerine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 70,60, faiz beklentisi yüzde 14, döviz kuru beklentisi 19,65 lira ve büyüme beklentisi yüzde 3,7 olarak açıklandı.