Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da konut fiyatları ile ilgili sevindiren haberi duyurdu. Bakan Kurum, 50 bin yeni konut inşa edileceğini bildirdi.

Bakan Kurum, "Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz! İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon, ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan ofis, konuta dönüştürülecek! Bu, 50 bin yeni konut demek! Yönetmeliğimiz yayımlandı" ifadelerini kullandı.