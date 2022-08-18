Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,01 puan artış kaydederken, toplam işlem hacminde 87,1 milyar lira ile rekor kırdı ve gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.033,81 puana taşıdı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,76 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,99 ile ticaret oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından BIST 100 endeksinin dünyanın başlıca borsalarından pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Yarın, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.040 ve 3.070 seviyelerinin direnç, 2.950 puanın destek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

Analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da devam ettiğini belirterek, oynaklığın arttığını ve yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini vurguladı.

Borsa İstanbul'da yeni zirve BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,09 artışla, rekor seviye olan 2.860,53 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,95 puan ve yüzde 1,09 değer kazanarak 2.860,53 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Tüm zamanları geride bıraktı: Borsa'dan üç rekor BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 2.750,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana taşıdı.